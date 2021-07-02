Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AKP İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Özdemir ve yönetimini ziyaret etti. Yönetim kurulu toplantısına katılan Büyükakın, “Varlık sebebimiz bu memlekete ve kente hayırlı hizmetler yapmaktır. Bunun için kısır siyasi çekişmelerin içinde olmadık, bundan sonra da olmayacağız. Biz hep birlikte işimize bakacağız. Halkımız da bunu istiyor. Laf kalabalığı ve algı yönetimi değil, icraat üretkenliği istiyor” dedi. Türkiye'yi 19 yıldır ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ anlayışıyla yöneten bir Cumhurbaşkanına sahip olduklarını da dile getiren Büyükakın, “Ortaya konulan icraatları anlatmak için sahayı asla boş bırakmamalıyız. Dijital mecralarda kasıtlı çarpıtmalar, kara propaganda ve yalan bilgilere çok dikkat etmeliyiz. Bu kara propagandalara karşı da gereken cevabı her platformda vermeliyiz” ifadelerini kullandı.
02 Tem 2021 - 17:06- Siyaset Güncelleme: 02 Tem 2021 - 17:09
“Kara propagandalara cevabı her platformda vermeliyiz”
Başkan Tahir Büyükakın, “Dijital mecralarda kasıtlı çarpıtmalar, kara propaganda ve yalan bilgilere çok dikkat etmeliyiz. Bu kara propagandalara karşı da gereken cevabı her platformda vermeliyiz” dedi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.