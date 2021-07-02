02 Tem 2021 - 17:06- Siyaset G: 02 Tem 2021 - 17:09

“Kara propagandalara cevabı her platformda vermeliyiz”

Başkan Tahir Büyükakın, “Dijital mecralarda kasıtlı çarpıtmalar, kara propaganda ve yalan bilgilere çok dikkat etmeliyiz. Bu kara propagandalara karşı da gereken cevabı her platformda vermeliyiz” dedi

“Kara propagandalara cevabı her platformda vermeliyiz” mask

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AKP İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Özdemir ve yönetimini ziyaret etti. Yönetim kurulu toplantısına katılan Büyükakın, “Varlık sebebimiz bu memlekete ve kente hayırlı hizmetler yapmaktır. Bunun için kısır siyasi çekişmelerin içinde olmadık, bundan sonra da olmayacağız. Biz hep birlikte işimize bakacağız. Halkımız da bunu istiyor. Laf kalabalığı ve algı yönetimi değil, icraat üretkenliği istiyor” dedi. Türkiye'yi 19 yıldır ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ anlayışıyla yöneten bir Cumhurbaşkanına sahip olduklarını da dile getiren Büyükakın, “Ortaya konulan icraatları anlatmak için sahayı asla boş bırakmamalıyız. Dijital mecralarda kasıtlı çarpıtmalar, kara propaganda ve yalan bilgilere çok dikkat etmeliyiz. Bu kara propagandalara karşı da gereken cevabı her platformda vermeliyiz” ifadelerini kullandı.
# AKP, Tahir Büyükakın, Kadın
# KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE İLİŞKİLİ:
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02 Tem 2021 - 17:06 Kocaeli/ İzmit- Siyaset

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