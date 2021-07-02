Aygün ve Merdan bu kez Dumlupınar’a gitti

Kademeli normalleşme süreci ile birlikte esnaf ve vatandaş buluşmalarına hız veren Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, AKP İlçe Başkanı Koray Merdan ile birlikte ziyaretlerini sürdürüyor. Başkanlar Aygün ve Merdan halka buluşmalar kapsamında düzenledikleri site ziyaretlerine bu kez Dumlupınar Mahallesi’nde devam etti. Bölgede yer alan Mehmet Yapıcı Sitesi’ne konuk olan Aygün ve Merdan’a Belediye Başkan Yardımcısı Abbas Bayrak ve teşkilat yöneticileri de eşlik etti.