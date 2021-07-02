02 Tem 2021 - 17:09- Gündem G: 02 Tem 2021 - 17:10

Şayir: Ortak paydamız Dilovası

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, aylık olağan toplantıda muhtarlar ile bir araya gelerek, sorun ve taleplerini dinledi. Başkan Şayir muhtarlara, “Ortak paydamız Dilovası” dedi

Şayir: Ortak paydamız Dilovası mask

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, mahalle muhtarlarıyla Tepe Restaurant’ta bir araya gelerek, mahallelerde yürütülen çalışmalarla ilgili istişarelerde bulundu. Muhtarlarla sürekli iletişim halinde olduklarının altını çizen Başkan Şayir, hizmet sunumu öncesi gündeme dair yaptığı konuşmada, "Dilovası tüm mahalleleriyle bir bütündür. İlçemizin her bir köşesine hizmet götürmek bizlerin ortak görevidir. Şehri ortak akılla yönetiyor, bu suretle çok daha güzel şeyler üretebiliyoruz. Ortak paydamız Dilovamızdır. 51 bin insanın yaşadığı kentimizde sorunları en aza indirmek bizlerin ve muhtarlarımızın çalışmaları ile olacaktır” dedi. Ardından 2,5 yıllık görevi süresince attığı adımları ve son aylardaki hizmet hamlesi ile gelinen noktayı muhtarlarla paylaştı.
# Hamza Şayir
# DİLOVASI BELEDİYESİ İLE İLİŞKİLİ:
"Sosyal belediyecilik açısından  örnek çalışmalara imza attık" mask
"Sosyal belediyecilik açısından  örnek çalışmalara imza attık"
Dilovası Belediye Başkanı Şayir 2 yılını anlatacak mask
Dilovası Belediye Başkanı Şayir 2 yılını anlatacak

02 Tem 2021 - 17:09 Kocaeli/ Dilovasi- Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.300.561 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Şayir: Ortak paydamız Dilovası mask
Şayir: Ortak paydamız Dilovası
Aygün ve Merdan bu kez Dumlupınar’a gitti mask
Aygün ve Merdan bu kez Dumlupınar’a gitti
"Kooperatifin üyelerine en iyi hizmeti sunacağız " mask
"Kooperatifin üyelerine en iyi hizmeti sunacağız "
Söğüt, köylere çıkarma yaptı mask
Söğüt, köylere çıkarma yaptı
Okuma yarışmasında dereceye girenlere Kaymakam Cinbir’den ödül mask
Okuma yarışmasında dereceye girenlere Kaymakam Cinbir’den ödül
Karamürsel ‘Ahşap Boyama’ kursiyerleri teşekkür belgesi ile uğurlandı mask
Karamürsel ‘Ahşap Boyama’ kursiyerleri teşekkür belgesi ile uğurlandı
Anket Kocaelispor'un yeni sezon formalarını nasıl buldunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL