Tarhan: Vatandaşımız kömür soluyor

CHP PM Üyesi ve Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, yıllardır çevreyi tahrip eden ve insan sağlığını tehdit eden Gebze Kömürcüler İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (GKOSB) sorununu yeniden gündeme taşıdı. Tarhan, Çevre ve Şehircilik Bakanı, AKP’li Kocaeli Belediye Başkanları ve Milletvekillerinin daha önce defalarca söz verdikleri halde kaldırılması için bir çalışma yapmadıkları gerekçesiyle vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine TBMM Başkanlığı’na tekrar soru önergesi sundu.

“İNSANLARI OYALAMAYI BIRAKIN”

Dilovası ilçesinde yer alan çevreye ve insana zarara rağmen Gebze Kömürcüler İhtisas OSB’de kömürcülük faaliyetleri devam ediyor. Tarhan, “Vatandaşımız göz göre göre zehirleniyor. Kimse buna bir dur demiyor. Konuyu birçok kez meclis gündemine de taşıdık. Yetkililer tarafından uzun süredir Kömürcüler OSB’nin taşınacağı söylenmesine rağmen bölgede faaliyet devam ediyor. İnsanları oyalamayı bırakın. İnsanlar pencerelerini dahi açamıyorlar. Yakın bölgelerde akciğer ve solunum hastalıkları yaygın hale geldi. Gençlerimize ve çocuklarımıza bunu yapmaya hakkımız yok” dedi.