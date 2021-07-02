Gelecek Kocaeli’de Davutoğlu heyecanı

Gelecek Partisi Kocaeli Teşkilatı, 11 Temmuz Pazar günü Gebze Cumaköy’deki Atlı Spor Kulübü’nde düzenleyecekleri piknik programında Genel Başkan Prof. Ahmet Davutoğlu’nu ağırlayacak. Pandemi koşulları nedeniyle birçok programını ertelemek ya da iptal etmek zorunda kalan Kocaeli Teşkilatı haziran sonu itibariyle başlayacak normalleşme kapsamında etkinliklerine başlayacak. 12.00-17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek piknikte yemek ikramı ve çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek.

“3 PROGRAMA DA GELEMEMİŞTİ”

İl Başkanı Ömer Faruk Başaran, “İl teşkilatımızı kurduktan sonra 28 Mart 2020’de açılış organize etmiştik. Malumunuz üzere son dakika pandemi yasakları geldi ve programı iptal etmek zorunda kaldık. 28 Ağustos 2020 tarihinde gerçekleştirdiğimiz il kongremizde de yine bir talihsizlik yaşadık ve sayın genel başkanımız sağlık problemi nedeniyle katılım sağlayamadı. 3 Haziran 2020’de il teşkilatımızı kısa süreliğine ziyaret eden genel başkanımızı yine pandemi şartları nedeniyle istediğimiz gibi ağırlayamamıştık. Bu bağlamda piknik programımız bizim için çok önemli. Tüm teşkilat mensuplarımızı ve vatandaşlarımızı pikniğe davet ediyorum” dedi.