KOÜ Tıp Fakültesi mezuniyetinde öğrencilere güvenlik müdahale etti

Bugün gerçekleştirilen Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi 2021 mezuniyet töreninde mezun olacak bazı öğrenciler “ İstanbul Sözleşmesi yaşatır” ve Sivas Katliamı’nın 28’inci yıl dönümü nedeniyle "Unutmadımaklımda" yazılı tişörtler giydi. İddialara göre öğrencilerin tişörtlerini gören üniversitenin özel güvenlik birimi (ÖGB) öğrencilere müdahale etti. Öğrenciler ÖGB’ye “Bu okulun öğrencisine kimse böyle davranamaz" diyerek tepki gösterirken aynı zamanda hem ÖGB’yi hem de okul yönetimini alkışlarla protesto etti.

“ÜNİVERSİTE GÜVENLİĞİ MÜDAHALE ETTİ”

Türk Tabipleri Birliği Tıp Öğrencileri Kolu (TTB-TÖK) tarafından yapılan açıklamada, “Bugün KOÜ Tıp Fakültesi Mezuniyet Töreni sırasında arkadaşlarımız tarihin 2 Temmuz olmasından dolayı hem Madımak Katliamı’nı anmak hem İstanbul Sözleşme iptalini protesto etmek amacıyla 'İstanbul sözleşmesi yaşatır' 'unutMADIMAKlımda' yazılı tişörtlerle çıkmak istediler. Ancak üniversite güvenliği müdahale etti. Rektör ise bu durumu yalnızca oturduğu yerden izledi. Güvenliklerle arkadaşlarımız arasında çıkan arbedede güvenlik bir arkadaşımızı almaya çalışırken kimi hocalarımızın müdahalesi sonucu arkadaşlarımız içeri alındılar. Daha sonra arkadaşımız açıklamasını yapmak isterken saldırılar tekrar başladı. Törene gelen ailelere de müdahale sonucu arkadaşlarımızın aileleri hala dışarıda tutuluyor. İstanbul Sözleşmesini savunmak ve Madımak'ta katledilen canları anmak sorumluluğumuz ve hakkımızdır” ifadelerinde bulunuldu. Aileler içeri alınmadığı için öğrenciler dışarıda aileleriyle yemin etti.