02 Tem 2021 - 17:28- Gündem G: 02 Tem 2021 - 17:29

İzmit köylerinde karne hediyeleri İzmit Belediyesinden

2020 – 2021 Eğitim ve Öğretim yılı tamamlanırken, İzmit köylerinde bugün karne heyecanı yaşayan çocuklara karne hediyeleri Fatma Ablalarından geldi

İzmit köylerinde karne hediyeleri İzmit Belediyesinden mask

2020 – 2021 Eğitim ve Öğretim yılını tamamlayan minikler bugün karne heyecanı yaşadı. Çocukları bugün de yalnız bırakmayan İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, pandemi nedeniyle eğitimlerinin bir kısmını yüz yüze bir kısmını ise uzaktan eğitim modeliyle gören öğrencilerin karne sevincine ortak oldu. Karne gününe özel olarak hazırlanan hediyeler bugün köy okulları başta olmak üzere, çocuklara dağıtıldı. 


SOLAKOĞLU ÖĞRENCİLERE KARNELERİNİ DAĞITTI


İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Sibel Solakoğlu, Tavşantepe İlkokulu’na giderek, minik öğrencilere Başkan Hürriyet’in selamlarını iletti. Çocuklara karnelerini dağıtan ve içerisinde kitap, ayraç, top, oyuncak araba ve oyuncak bebeklerin bulunduğu hediyeleri takdim eden Solakoğlu, çocuklara iyi tatiller diledi. Okul müdürü Behice Zehiroğlu İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Av. Sibel Solakoğlu’na teşekkür ederek çiçek takdim etti. 


HEDİYE VERİLEN OKULLAR


İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Tavşantepe İlkokulu, Akpınar Fatma Seher İlkokulu-Ortaokulu, Çukurbağ Mehmet Akif İlkokulu – Ortaokul, Serdar Ziya Gökalp İlkokulu, Topçular İlkokulu, Gültepe İlkokulu Terzibayırı-Hacıhızır Akşemsettin İlkokulu, Yenimahalle İlkokulu-Ortaokul, Yenişehir Mimar Sinan Ortaokulu-Anasınıf, Yenişehir Mimar Sinan İmam Hatip Ortaokulu, Yenişehir Şehit Volkan Sabaz İlkokulu,Akmeşe İlkokulu, Bayraktar İlkokulu, Çubuklu Osmaniye İlkokulu Hakkaniye İlkokulu, Balören İlkokulu, Karaabdülbaki Anaokulu, Solaklar İlkokulu’nda hediyeler dağıtıldı. 

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02 Tem 2021 - 17:28 Kocaeli/ İzmit- Gündem

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