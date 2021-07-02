02 Tem 2021 - 17:29- Gündem G: 02 Tem 2021 - 17:30

Başiskele Belediyespor Futbol Okulu Kayıtları Başlıyor  

Başiskele Belediyespor Kulübü, yaz dönemi için 7 ile 14 yaşları arasında öğrencilerin futbol okulu kayıtlarına başlıyor.  

Başiskele Belediyespor Futbol Okulu Kayıtları Başlıyor   mask

Başiskele’de Genc-i Âlâ Gençlik Hareketi’ni başlatarak “Sosyal Belediyecilik” anlayışıyla geleceğin hazinesi çocuklar ve gençlerin fiziksel ve zihinsel gelişimine her türlü desteği veren Başiskele Belediyesi, yaptığı yatırımlarla kentte spor kültürü ve ahlâkını oluşturmaya devam ediyor. Başiskele’nin şanslı çocuklarına yönelik açtığı Ücretsiz Yaz Spor Okulları ile çeşitli spor dallarında yeteneklerini keşfetme imkânı sunan Başiskele Belediyesi, futbol okullarını da Başiskele Belediyespor Kulübü çatısı altında gerçekleştirecek.

 

ALTYAPIYA BÜYÜK ÖNEM VERİLİYOR

 

Geçen hafta gerçekleştirilen Başiskele Belediyespor Kulübü Olağan Genel Kurulu Toplantısı’nda başkan seçilerek göreve başlayan Başiskele Belediyesi Başkan Danışmanı Serdar Tunçay ve yönetimi altyapı çalışmaları için kolları sıvadı. Futbolda altyapının önemini göreve başladığı ilk günden beri vurgulayan Başkan Serdar Tunçay, Başiskele Belediyespor’un başarısı için küçük yaşlarda yetenekli ve başarılı oyuncuların takıma kazandırılmasını sağlayacak. 

 

5 TEMMUZ’DA KAYITLAR BAŞLIYOR

 

Başiskele Belediyespor Kulübü Futbol Okulu kayıtları 5 Temmuz 2021 Pazartesi günü saat 18:00’da başlıyor. Başiskele’de ikamet eden 7-14 yaş arası, 01.01.2014 tarihinden itibaren yaşından gün almış çocuklar, Barbaros Mahallesi Hoş Sokak No: 4’teki Başiskele Belediyespor Altyapı Tesisi’nde kayıtlarını yaptırabilecek.

 

HAFTANIN 3 GÜNÜ ANTRENMAN

 

Başiskele Belediyespor Futbol Okulu’na kayıt yaptıran geleceğin futbol yıldızı adayları, Altyapı Antrenörü Levent Kılıçarslan yönetiminde her Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günü saat 18.00’da Başiskele Belediyespor Kulübü Altyapı Tesisi’nde antrenmana çıkacaklar.

# Sokak
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02 Tem 2021 - 17:29 Kocaeli/ Başiskele- Gündem

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