CHP Kocaeli: Ne yazık ki 2020-2021 Eğitim ve Öğretim yılı kayıp bir yıl olmuştur

Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Kocaeli İl Eğitim Komisyonu tarafından bugün parti binasında 2020-2021 Eğitim ve Öğretim yılı değerlendirildi. Düzenlenen değerlendirme toplantısına komisyon üyeleri olan CHP İl Eğitim Sekreteri Seyfettin Kılınç, eski İl Başkanı Cihat Altunyuva, Veli-Der Başkan Yardımcısı Beyhan Korkmaz, İl Eğitim Sekreteri Hikmet Koçoğlu, Gölcük İlçe Gençlik Kolu Başkanı Furkan Korkmaz, Eski İl Kadın Kolları Başkanı Hülya Güreli Yolcubal, İl Yöneticisi Gülşah Çubuklu katılım gösterdi.

“MEB KOCA 1 YIL KAYBETTİRDİ”

CHP İl Eğitim Sekreteri Seyfettin Kılınç tarafından okunan açıklamada şu ifadelere yer verildi; Bir eğitim yılı daha öğrenciler, öğretmenler, çalışanlar ve veliler için maalesef yine sorunlarla, sıkıntılarla geçti. Milli Eğitim Bakanlığı, Covid-19 salgınının olumsuz etkilerini azaltabilecek önlemleri eğitim alanında uygulamak bir yana, süreç kötü yöneterek var olan sıkıntıları daha da büyüterek öğrencilerimize koca 1 yıl kaybettirdi. Özellikle aşı uygulamasının gecikmesi ve yeterli malzeme ekipman tedariklerinin sağlanamaması gibi sıkıtılar nedeniyle yüz yüze eğitimleri yapabilecek ortamlar oluşturulamadı. Bunu aşmak için kullanılan uzaktan - çevrim içi eğitim yöntemlerine ise birçok öğrencimiz ve öğretmenimiz, bilgisayar/tablet ve internet erişimine sahip olmadığı için eğitimden mahrum kaldılar.

“5 MİLYONA YAKIN ÖĞRENCİ EBA’YI KULLANAMADI”

Ülke genelinde 2 buçuk milyona yakın öğrenci EBA’ya ulaşamazken, 5 milyona yakın öğrenci ise EBA’yı etkin kullanamadı. Salgının başlangıcında bakanlık tarafından öğretmenlere ek ders ücreti verilmemesi kararı alınmış ancak daha sonra sendikalar, partiler ve kamuoyunun yükselen itirazları ve Danıştay’a yapılan başvuru üzerine karardan vazgeçilmiştir. Ücretli öğretmenlere ücretleri ödenmemiş, ilk ataması yapılan öğretmenler bekletilerek 4 ay sonra görevlerine başlatılmışlardır. Salgın başladığında izinli durumda olan öğretmenler, uzun bir süre boyunca göreve başlatılmamıştır. Aşılama yapılmadan ve herhangi bir koruyucu donanım sağlanmadan eğitim çalışanları VEFA destek gruplarında ve il sağlık müdürlüklerinde, filyasyon ekiplerinde görevlendirilmişlerdir.

“SORUNLARIN DAHA BÜYÜMESİNE NEDEN OLDU”

Sayısı 150 bine ulaşan öğretmen açığı artmaya devam ederken, atanabilecek 700 bin öğretmen adayı olmasına rağmen, yalnızca 20 bin gibi çok sayıda yapılan kısıtlı atamalar sorunların daha büyümesine neden oldu. Oysa bazı yandaş vakıf ve derneklere aktarılan kaynaklar Milli Eğitim’e aktarılarak sorunun hafifletilmesine yardımcı olabilirdi. Yeni eğitim düzeninde artan derslik ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağlayabilirdi. Okul öncesi eğitim ve üniversite öğrencilerini de dahil edince 430 bini aşan bir rakam ile nüfusun yüzde 20’den büyük kısmını öğrencilerin oluşturduğu Kocaeli’de de sorunlar ülke geneli ile benzerlik gösteriyor.

“ÖĞRENCİLER İÇİN ÇÖZÜMLER ÜRETİLMEDİ”

Bu saydığımız sorunlara ek olarak; Sayıştay raporuna göre ilimiz öğretmen açığı olan iller arasında beşinci sıraya yükseldi. Dersliklere düşen öğrenci sayılarında artış yaşandı. 12 ilçemizde ve büyük bir çoğunluğunun kent merkezleri de dahil olmak üzere internet ve elektrik alt yapısı yetersizliği sebebi ile EBA’ya ulaşım sağlanamadı. Kısıtlama süresince evlerinde kalmak zorunda olan öğrencilerimizin, psikolojik gelişimlerine destek olacak uygulamalar geliştirilmedi, öğrenciler adeta kaderine terk edildi. Ebeveynleri fiilen çalışmak zorunda olan öğrenciler için çözümler üretilmedi.

“OLANAKLAR SAĞLANDI”

Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli İl Başkanlığı olarak yaptığımız çalışmalara da değinmek isterim; Öncelikle ‘’Genişletilmiş İl Eğitim Komisyonu’’ oluşturularak Milli Eğitim alanında ilmizdeki sorunların saptanması ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Düzenli aralıklarla toplanan komisyonumuz İlçe Eğitim Sekreterliklerimiz ve Kurullarımız ile de iletişim halinde çalışarak öğrenciler, veliler, sendikalar, STK’lar ve dernekler ile görüşerek görüşlerini almışlardır. Çalışmalarımıza zaman zaman Eğitimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Lale Karabıyık ve Eğitimden sorumlu diğer yetkililerimiz de katılmışlardır. Çalışmalar Yönetim Kurulumuzda değerlendirilerek çalışmalarımız Genel Merkezimiz yetkilileri ile paylaşılmıştır. İlçe Başkanlıklarımız aracılığıyla ihtiyaç sahibi öğrencilerimize bilgisayar/tablet ve internete ulaşım konusunda bazı olanaklar sağlanmıştır.

“KAYIP BİR YIL OLMUŞTUR”

Parti üyemiz veya gönüllü olan emekli öğretmenler aracılığıyla ihtiyaç sahibi öğrencilere destek için ön çalışmalar başlatılmıştır. Yeni eğitim yılı başlamadan önce ilimiz genelinde ‘’Eğitim Çalıştayı’’ düzenlenmesi planlanmıştır. Tüm bu çalışmalarımızın tek amacı geleceğimizin mimarları olan gençlerimizin, çocuklarımızın en temel hakkı olan eğitime en iyi şekilde ulaşmalarını, faydalanmalarını sağlamak. Tüm dinamikleri harekete geçirmek. Ortak akılla geleceğimizi inşa edebilmek. Ne yazık ki 2020-2021 Eğitim ve Öğretim yılı tüm çocuklarımız ve gençlerimiz için kayıp bir yıl olmuştur. Bu kaybın giderilmesi için yetkililere çağrı da bulunmak istiyoruz. Artık her şeyi yolundaymış gibi göstermeye çalışmayın. Bu kaybın telafisi yok.

“EYLEM PLANINA DÖKMENİZ GEREKMEKTEDİR”

Ancak kaybın derinliğini azaltmak için hala şansımız var. Acilen gerekli adımları atarak bu kaybın getireceği olumsuz sonuçları azaltmak için acil bir eğitim ve öğretim planlaması yapmanız bu ülkenin geleceğine olan en büyük borcunuzdur. Türkiye Cumhuriyeti’nin, çocuklarımızın alacağı iyi bir eğitimle kuracağı gelecekten başka yarını yok. Eleştirileri, sizlere verilen, sunulan geri dönümleri ve çözüm önerilerini artık eylem planına dökmeniz gerekmektir.”

“HİÇBİR ŞEY YAPMADIK DİYEMEYİZ”

Veli-Der Başkanı Beyhan Korkmaz ise, “2008’lerde aktif bir şekilde sübyan okulları açmaya başladı. FETÖ’cüler de açmaya başlamıştı. Merdiven altı da çok fazlaydı. Sosyal Hizmetlerle çok bağlantı kurduk. Ön tekerlek nereye arka tekerlek oraya. Cumhurbaşkanımız dindar gençlik istiyorum diyor. Din, tek başına ahlak içermiyor. Dindar olup hırsız, ahlaksız olanlar var. CHP bu anlamda gerçekten görevlerini yapmaya gayret gösteriyor. Bizler çok fazla terör örgütleriyle mücadele ettik. Basın yolunda da sıkıntılar yaşadık. Ama hiçbir şey yapmadık, adım atmadık diyemeyiz. Eğitim kurumlarıyla çalıştay yapmayı planlıyoruz” dedi.