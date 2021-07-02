02 Tem 2021 - 20:22- Asayiş G: 02 Tem 2021 - 20:23

Aranan 19 kişi polise yakalandı

Kocaeli'de işledikleri çeşitli suçlardan aranan 19 kişi polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından hırsızlık, dolandırıcılık, silahla yağma, hükümlü veya tutuklunun kaçması, yaralama, uyuşturucu uyarıcı madde satın alma bulundurma veya  kullanma gibi çeşitli suçlardan aranan ve haklarında 1 ile 18 yıl ağır hapis cezası bulunan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda çeşitli suçlardan aranan 19 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 

02 Tem 2021 - 20:22 Kocaeli/ İzmit- Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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