Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından hırsızlık, dolandırıcılık, silahla yağma, hükümlü veya tutuklunun kaçması, yaralama, uyuşturucu uyarıcı madde satın alma bulundurma veya kullanma gibi çeşitli suçlardan aranan ve haklarında 1 ile 18 yıl ağır hapis cezası bulunan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda çeşitli suçlardan aranan 19 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
02 Tem 2021 - 20:22- Asayiş Güncelleme: 02 Tem 2021 - 20:23
Aranan 19 kişi polise yakalandı
Kocaeli'de işledikleri çeşitli suçlardan aranan 19 kişi polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.