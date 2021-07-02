Aranan 19 kişi polise yakalandı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından hırsızlık, dolandırıcılık, silahla yağma, hükümlü veya tutuklunun kaçması, yaralama, uyuşturucu uyarıcı madde satın alma bulundurma veya kullanma gibi çeşitli suçlardan aranan ve haklarında 1 ile 18 yıl ağır hapis cezası bulunan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda çeşitli suçlardan aranan 19 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.