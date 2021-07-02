Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre, son 24 saatte 57 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 49 bin 829’a yükseldi. Toplamda 61 milyon 236 bin 294 test yapıldı. Bugün yapılan 223 bin 782 testten, 4 bin 891 yeni vaka sayısı, 461 kişi de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 5 milyon 435 bin 831 olduğu, bugün iyileşen 5 bin 352 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 5 milyon 305 bin 856’ya yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,7, ağır hasta sayısının ise 697 olduğu açıklandı.
02 Tem 2021 - 20:48- Gündem Güncelleme: 02 Tem 2021 - 20:51
Son 24 saatte koronavirüsten 55 kişi hayatını kaybetti
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 55 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 4 bin 891 yeni vaka sayısının olduğunu açıkladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.