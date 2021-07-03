Kocaelispor Kulübü Başkanı Engin Koyun ile yöneticiler Harun Kaya ve Ömür Öztürk, Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay'ı, tedavi gördüğü Trabzon’daki hastanede ziyaret etti. Başkan Engin Koyun, Akçay’ın son durumu ile ilgili olarak "Hocamızın sağlık durumu iyi, inşallah daha da iyi olacak. Pazartesi veya salı günü servise geçecek. Kendisinin tüm şehrimize selamı var" dedi. Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay ise “Taraftarımız merak etmesin, ben çok iyiyim” dedi.