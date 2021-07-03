03 Tem 2021 - 14:15- Spor G: 03 Tem 2021 - 14:17

‘Çok iyiyim’
‘Çok iyiyim’ mask

Kocaelispor Kulübü Başkanı Engin Koyun ile yöneticiler Harun Kaya ve Ömür Öztürk, Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay'ı, tedavi gördüğü Trabzon’daki hastanede ziyaret etti. Başkan Engin Koyun, Akçay’ın son durumu ile ilgili olarak "Hocamızın sağlık durumu iyi, inşallah daha da iyi olacak. Pazartesi veya salı günü servise geçecek. Kendisinin tüm şehrimize selamı var" dedi. Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay ise “Taraftarımız merak etmesin, ben çok iyiyim” dedi.
# Kocaelispor, sağlık

03 Tem 2021 - 14:15 - Spor

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.291.767 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Bursa’nın formalarını taraftar seçecek mask
Bursa’nın formalarını taraftar seçecek
Geleceğin yıldızları yetişecek mask
Geleceğin yıldızları yetişecek
Manisa FK, Slovenyalı Leon’u da kaptı mask
Manisa FK, Slovenyalı Leon’u da kaptı
Kağıtspor manşetlerden inmiyor mask
Kağıtspor manşetlerden inmiyor
Milli futbolcular Sezer’i ziyaret etti mask
Milli futbolcular Sezer’i ziyaret etti
Başiskele Belediye Futbol Okulu kayıtları başlıyor mask
Başiskele Belediye Futbol Okulu kayıtları başlıyor
Anket Kocaelispor'un yeni sezon formalarını nasıl buldunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL