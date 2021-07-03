03 Tem 2021 - 14:17- Spor G: 03 Tem 2021 - 14:18

Bu maçta tek kazanan dostluk oldu

Erdem ÖVÜÇ
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Kocaeli’nin başarılı kulüplerinden, son olarak Antalya’da düzenlenen Türkiye Masterler Şampiyonası’nda birinciliği elde ederek büyük bir başarıya imza atan Kocaeli Masterler, Kartepe’de kampına devam eden Katar Ordu Milli Takımı ile hazırlık maçında karşılaştı. Körfez Alpaslan Türkeş Stadı’ndaki maçta kazanan dostluk oldu

ÇİÇEK VE PLAKET TAKDİMİ

Mücadeleyi Kocaelispor Kulübü Yardımcı Antrenörü Sabahattin Akkaya, Teknik Danışman Önder Yurtseven, Kocaeli Masterler Derneği Başkanı Orhan Uzel, yönetim kurulu üyeleri Necati Dizdaroğlu, Basri Ertuğ, Hüseyin Ertuğ, çok sayıda spor adamı ve sporseverler izledi. Maç öncesinde Kocaeli Masterler Derneği Başkanı Orhan Uzel ve Kocaeli Masterler takım kaptanı Hasan Öztürk, Katarlı konuklarına çiçek takdim ederken, Katar tarafı da yeşil siyahlılara plaket ve armasını takdim etti.

UZEL TEŞEKKÜR ETTİ

Kocaeli Masterler Derneği Başkanı Orhan Uzel, Antalya’da düzenlenen turnuvada elde ettikleri başarıdan ötürü kendilerine destek olanlara teşekkür etti. Uzel, Katar takımı ile yapılan maçla ilgili de “Gerçekten çok iyi ve diri bir takımla oynadık. Onlar da şampiyonaya hazırlanıyorlar ve bizle maç istediler. Biz de tam kadro olamasak da toplanmaya çalışarak elimizden geleni yaptık. Katarlı dostlara, bizleri bu maçta yalnız bırakmayan Necati Dizdaroğlu, Basri Ertuğ ve Hüseyin Ertuğ ağabeylerimizle sporcu ailelerine teşekkür ederim” dedi.

# Kocaelispor

03 Tem 2021 - 14:17 - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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