Zirvede bitirdik, zirvede başlıyoruz

2.Lig şampiyonu olup, 1.Lig’e yükselen Kocaelispor’un sezon öncesi kampı Körfez Brunga Tesisleri'ndeki tadilat çalışmaları nedeniyle, bugün Erzurum’da başlayacak ve 15 gün sürecek

SWAY OTEL’DE

Daha önce açıklanan programda sezonu 1 Temmuz'da Körfez’deki tesislerde açacağı belirtilen Kocaelispor, yeni programa göre Erzurum'da toplanıyor. Kafile başkanlığını Futbol Şube Sorumlusu Vural Yıldız’ın yapacağı, alt yapıdan Denizalp, Birbey ve Hasan’ın da yer alacağı kamp, Palandöken’de yer alan Sway Otel’de gerçekleşecek.

İKİNCİ ETAP BOLU’DA

2 bin 142 metre rakımda yapılacak olan 15 günlük kampta 15 ve 19 Temmuz’da 2 hazırlık maçı oynanacak. Kocaelispor’un rakiplerinden birisi, Bülent Uygun’un çalıştırdığı Çaykur Rizespor olacak. Aynı otelde ayrıca Giresunspor ve Hatayspor kalıyor. 19 Temmuz’da şehre dönecek olan yeşil siyahlılar Kurban Bayramı izninin ardından ikinci etap kamp çalışmaları için Bolu’nun yolunu tutacak. Takımı yardımcı antrenör Turgay Karslı idare edecek.

KOCAELİSPOR KAMP KAFİLESİ

KAFİLE BAŞKANI

Vural Yıldız

TEKNİK KADRO

Turgay Karslı – 1. Yardımcı Antrenör

Sabahattin Akkaya – 2. Yardımcı Ant.

Önder Yurtgüven – Teknik Danışman

Murat Onur Dilek – Kaleci Antrenörü

Hakan Bayraktar - Kondisyoner

FUTBOLCULAR

Doğukan Kaya

İsmet Yumakoğ.

Musa Nizam

Eren Türkkal

T.Batuhan Yayıkcı

Semih Karadeniz

Yılmaz Özeren

Mesut Özdemir

Furkan Gedik

İrfan Başaran

Yiğitali Bayrak

Dilaver Güçlü

Bahattin Köse

İsa Nalbant

Onur Öztonga

Mesut Özdemir

Benhur Keser

Mervan Yusuf

GELENLER

Abdoulaye Cisse

(Ön libero, sağ bek,

sağ stoper)

İlyas Kubilay Yavuz

(Ofansif orta saha)

Mevlüt Çelik (Sağ stoper)

Atila Turan (Sol bek)

Diogo Coelho (Sağ stoper)

Dino Ndlovu (Santrfor)

Michael Pereira (Sağ Kanat)

Terrence Tisdell (Sol kanat)

Hasan Hatipoğlu (Sol bek)

ALT YAPIDAN

Denizalp Özdemir - 2003

Cevdet Birbey Özbal – 2004

Hasan Bekil - 2004

PERSONEL

Mithat Atalay – İdari Sorumlu

Ege Durak – Sosyal Medya S.

Mehmet Akif Oker – Fizyo.

Ali Arslan – Masör

Hakan Küçük – Masör

Bekir Soğukoğlu - Ulaştırma

Orhan Görmez - Malzemeci

Fazlı Özkut – Malzemeci