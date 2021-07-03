Zirvede bitirdik, zirvede başlıyoruz

2.Lig şampiyonu olup, 1.Lig’e yükselen Kocaelispor’un sezon öncesi kampı Körfez Brunga Tesisleri'ndeki tadilat çalışmaları nedeniyle, bugün Erzurum’da başlayacak ve 15 gün sürecek
SWAY OTEL’DE
Daha önce açıklanan programda sezonu 1 Temmuz'da Körfez’deki tesislerde açacağı belirtilen Kocaelispor, yeni programa göre Erzurum'da toplanıyor. Kafile başkanlığını Futbol Şube Sorumlusu Vural Yıldız’ın yapacağı, alt yapıdan Denizalp, Birbey ve Hasan’ın da yer alacağı kamp, Palandöken’de yer alan Sway Otel’de gerçekleşecek.
İKİNCİ ETAP BOLU’DA
2 bin 142 metre rakımda yapılacak olan 15 günlük kampta 15 ve 19 Temmuz’da 2 hazırlık maçı oynanacak. Kocaelispor’un rakiplerinden birisi, Bülent Uygun’un çalıştırdığı Çaykur Rizespor olacak. Aynı otelde ayrıca Giresunspor ve Hatayspor kalıyor. 19 Temmuz’da şehre dönecek olan yeşil siyahlılar Kurban Bayramı izninin ardından ikinci etap kamp çalışmaları için Bolu’nun yolunu tutacak. Takımı yardımcı antrenör Turgay Karslı idare edecek.
KOCAELİSPOR KAMP KAFİLESİ
KAFİLE BAŞKANI
Vural Yıldız
TEKNİK KADRO
Turgay Karslı – 1. Yardımcı Antrenör
Sabahattin Akkaya – 2. Yardımcı Ant.
Önder Yurtgüven – Teknik Danışman
Murat Onur Dilek – Kaleci Antrenörü
Hakan Bayraktar - Kondisyoner
FUTBOLCULAR
Doğukan Kaya
İsmet Yumakoğ.
Musa Nizam
Eren Türkkal
T.Batuhan Yayıkcı
Semih Karadeniz
Yılmaz Özeren
Mesut Özdemir
Furkan Gedik
İrfan Başaran
Yiğitali Bayrak
Dilaver Güçlü
Bahattin Köse
İsa Nalbant
Onur Öztonga
Mesut Özdemir
Benhur Keser
Mervan Yusuf
GELENLER
Abdoulaye Cisse
(Ön libero, sağ bek,
sağ stoper)
İlyas Kubilay Yavuz
(Ofansif orta saha)
Mevlüt Çelik (Sağ stoper)
Atila Turan (Sol bek)
Diogo Coelho (Sağ stoper)
Dino Ndlovu (Santrfor)
Michael Pereira (Sağ Kanat)
Terrence Tisdell (Sol kanat)
Hasan Hatipoğlu (Sol bek)
ALT YAPIDAN
Denizalp Özdemir - 2003
Cevdet Birbey Özbal – 2004
Hasan Bekil - 2004
PERSONEL
Mithat Atalay – İdari Sorumlu
Ege Durak – Sosyal Medya S.
Mehmet Akif Oker – Fizyo.
Ali Arslan – Masör
Hakan Küçük – Masör
Bekir Soğukoğlu - Ulaştırma
Orhan Görmez - Malzemeci
Fazlı Özkut – Malzemeci
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.