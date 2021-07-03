Basketbol de normalleşiyor

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), 2021-2022 sezonunda tüm liglerde salon kapasitelerinin %50’si oranında seyirci alınmasına karar verdi. Federasyondan yapılan açıklamada “2021-2022 sezonunda tüm liglerde salon kapasitelerinin %50’si oranında seyirci alınmasına karar verilmişti. Loca ve saha içi koltuklara da yine %50 oranında seyirci alınabilecektir. Temennimiz, sezon başlayana kadar Covid-19 normalleşme süreciyle ilgili daha iyi şartların oluşması durumunda %100 seyirci kapasitesine dönmektir” ifadelerine yer verildi.