Basketbol de normalleşiyor

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), 2021-2022 sezonunda tüm liglerde salon kapasitelerinin %50’si oranında seyirci alınmasına karar verdi. Federasyondan yapılan açıklamada “2021-2022 sezonunda tüm liglerde salon kapasitelerinin %50’si oranında seyirci alınmasına karar verilmişti. Loca ve saha içi koltuklara da yine %50 oranında seyirci alınabilecektir. Temennimiz, sezon başlayana kadar Covid-19 normalleşme süreciyle ilgili daha iyi şartların oluşması durumunda %100 seyirci kapasitesine dönmektir” ifadelerine yer verildi.
# covid-19
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.