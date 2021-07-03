03 Tem 2021 - 14:18- Spor G: 03 Tem 2021 - 14:19

Tebrikler peri Kızı Nehir
Tebrikler peri Kızı Nehir mask

Alt yapıdan Türk basketboluna oyuncu kazandırma hedefiyle çalışmalar yapan İzmit Belediyespor’da 2005 doğumlu sporcu Nehir Ulufer, U-16 Kız Milli Takımı’na seçildi. Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde dikkat çeken performanslar sergileyen ve Avrupa arenasında ilk yılında rakiplerini zorlayan İzmit Belediyespor’da yeni sezon hazırlıkları sürerken, bir yandan A takımın ligde kalıcı olması için emek harcayan İzmit Belediyesporlu yöneticiler, alt yapıdan oyuncu yetiştirerek Türk basketboluna kazandırma hedefiyle çalışmalar yapıyor. İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in de alt yapının gelişimine gösterdiği titizlik sonucu kulübün alt yapısında 3 yıldır basketbol oynayan 2005 doğumlu Nehir Ulufer, U-16 Kız Milli Takımı’na seçildi. Nehir, 8 Temmuz’da İzmir’in Bornova ilçesinde başlayacak olan milli takım kampına katılacak.
# Fatma Kaplan Hürriyet

03 Tem 2021 - 14:18 - Spor

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