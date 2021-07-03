03 Tem 2021 - 14:19- Gündem G: 03 Tem 2021 - 14:23

Ormanya’nın o bölgesinde konuşmak yasak

Türkiye'nin ilk Orman Kütüphanesi, programına Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve sosyal medya fenomenlerinin katılımı ile açıldı. Ormanya içinde ayırılan özel bölümde konuşmak yasak

Serhat Güneş
Serhat Güneş Tüm Haberleri
Ormanya’nın o bölgesinde konuşmak yasak mask

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Ormanya içerisinde hizmete girecek olan Türkiye'nin ilk Orman Kütüphanesi için tanıtım töreni düzenlendi. 200 kişilik kapasiteli Orman Kütüphanesi'nin açılış programına Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı  Tahir Büyükakın, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman ve ünlü sosyal medya fenomenleri katıldı.

"TURİZM AÇISINDAN ÇOK ÖNEMLİ"

Orman Kütüphanesi'nin açılış töreninde ilk olarak konuşan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Ben bugün sizler gibi heyecanlıyım. Her geçen gün Kartepe'mize güzellikler katıyoruz. Burası Kartepe turizmi açısından çok önemli. Emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"OYMA KÜTÜPHANELER YÜRÜYÜŞ YOLUNDA KESİLEN AĞAÇLARDAN"

Kocaman'ın ardından konuşan Büyükakın, "Bugün burada çok güzel bir şey yapmak için bir araya geldik. Ormanya'da güzel bir yenilik olacak. Türkiye'deki ilk orman kütüphanesini açtık. Burada bir güzellik daha var. 21 tane oyma kütüphaneden 10 tanesi yürüyüş yolunda  insanların güvenliği için ömrünü doldurmuş olduğu için kesilen çınarlık ağaçlar” dedi.

KONUŞMAK YASAK

Burada konuşmak sadece kuşlara serbest diyen Büyükakın, “Dünyanın en ilginç kütüphanelerinden biri oldu. Burada her kesimden insan kitap okuyabilecek. Ormanda hamakta keyifle kitap okuyabileceksiniz. Kitapseverleri doya doya kitap okumaları için buraya davet ediyorum. Haydi ormanda kitap okumaya" şeklinde konuştu. Açılış töreninde orman içerisine 4 adet baykuş serbest bırakıldı.

ÇINAR AĞAÇLARINDAN KÜTÜPHANE

Ormanya Orman Kütüphanesi'nde ses çıkarmanın sadece kuşlara serbest olduğu, ormanın derinliklerinden kitabın derinliklerine dalınabilecek, kitapseverler için konforlu okuma alanlarının da oluşturulduğu özel bir alan hazırlandı. Orman kütüphanesi çocukların ya da yetişkinlerin rahatlıkla kitap okuyabilecekleri ve orman içerisinde pandemi dönemi sonrası şartlara uygun özel konsept geliştirildi.Ormanya'daki kütüphanede toplam 21 adet kitaplık bulunuyor. 10 adet oyma ağaçtan oluşan kitaplık, 11 adet ise butik kitaplıktan oluşan bölümler bulunuyor.

KEYİFLİ OTURMA ALANLARI

Kütüphanede yer alan sütun kitaplıklar İzmit Yürüyüş Yolunda Sultan Abdülhamit Han döneminde, Selim Sırrı Paşa tarafından diktirilen ve zamanla ömrünü tamamlamış veya yıkılmış olan 120 yaşındaki asırlık çınarlar değerlendirilerek yapıldı. Ormanya'da oluşturulan 1 Ana Meydan ve 3 okuma salonundan ve oluşan alanda, ziyaretçilerin refahı ve konforları düşünülerek alanların her biri çeşitli materyaller ile zenginleştirildi. Hamak, Armut Oturma Grubu, Amfi, Banklar, Salıncak, Sallanan Sandalye, Yüksek File alanı gibi çeşitli oturma alanı seçenekleriyle alan zenginleştirildi.

2 BİNİ AŞKIN KİTAP

Aktüel yayınlardan, romana 21 farklı  kategoride kitaplar sınıflandırıldı. Aktüel yayınlar, Doğa Bilimleri, Beslenme ve Sağlık, Doğa ve Çocuk, Dil ve Tarih, Çocuk Roman/Öykü/Masal, Ekoloji /Çevre Bilimi, Turizm Ve Seyahat gibi toplamda 21 farklı kategoride iki bini aşkın kitap, kütüphanede yer alıyor.

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03 Tem 2021 - 14:19 Kocaeli/ Kartepe- Gündem

Muhabir Serhat Güneş

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