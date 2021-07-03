Dolphin AVM’ye aşılama standı kuruldu

Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü ile Kocaeli Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü işbirliğiyle Dolphin AVM’de aşılama çalışmaları başladı. Dolphin AVM çalışanları ve tüm misafirlere randevusuz aşılama yapılırken, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü İlhan Aydın, Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. İnci Sobi ve Bulaşıcı Hastalıklar Birim Uzmanı Ebru Çalışkan tarafından Dolphin AVM’deki mağazalar ve restoranlar ziyaret edildi, aşı ile ilgili bilgilendirme de yapıldı.