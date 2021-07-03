KYÖD’de Didem Turan güven tazeledi

Ketimizin köklü derneklerinden olan Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği’nin (KYÖD) 15. Olağan Genel Kurulu derneğin sosyal tesislerinde gerçekleştirildi. Yaklaşık 400 üyesi bulunan derneğin kongresinde tek aday olan mevcut Başkan Didem Turan, derneğinin yeniden başkanı seçilerek 2. dönemine başladı. Üye katılımının az olduğu genel kuruluna CHP İl Başkanı Harun Yıldızlı ve Eski CHP Kocaeli Milletvekili Bekir Yurdagül katıldı. Genel kurulda alınan kararla dernek üye aidatları 2021 yılı için 350 TL, 2022 yılı için 400 TL ve 2023 yılı için ise 450 TL olarak belirlendi.

ZORLU BİR SÜREÇ OLDU

Kongrede konuşan KYÖD Başkanı Didem Turan, “2018 Haziran ayında yönetimi aldığımızda karşımıza çıkan ilk sorun hatırlarsınız kiralama ihalesi ve akabinde gelişen zorlu bir süreç oldu. Hem ihale öncesi hazırlık ve hem akabinde gelişen olumsuzlukları lehimize çevirmek konusunda yönetim kurulumuz bu sınavı başarıyla geçerek hep birlikte zoru başardı. 2018 yılı genel kurulunda yönetime verilen en önemli görev KYÖD’ün alacaklarını tahsil ederek borçlarını ödemek ve derneği daha özgür üretim yapabileceği bir sürece hazırlamaktı. Bunun için yol haritamız genel kurulca şu şekilde belirlendi; İktisadi işletmenin bozulan mali dengesini pozitife getirmek için 2018 de alınan olağanüstü genel kurul kararı gereği ek aidatları ve birikmiş geçmiş yıl aidatlarını tahsil etmek ve sosyal tesisi de verimli bir şekilde çalıştırmak ve kara geçirmek” dedi.

ÜYE DESTEĞİ OLMADAN MÜMKÜN DEĞİL

2019 yılında bir yandan sosyal tesisi yaşatmak ve karlı olarak çalıştırmaya gayret ettiklerini belirten Turan, “Bir yandan derneğin sosyal çalışmalarını yürüttük, konuşmacı konuklarla gündemi takip ettik. Üyelerimizle bir araya gelmek üzere etkinlikler, geziler, yemekli geceler yaptık. Fakat gördük ki bu restoranı bu haliyle yatırım yapmadan profesyonel bir bakış açısı ve restoran yönetimi olmadan; şehirdeki artan sosyal mekanlar, oteller restoranlar ile rekabet altında hele hele üyelerimizin desteği olmadan yürütmek mümkün değil. Bu nedenle 2019 yılında genel kuruldan aldığımız yetkiye dayanarak üzerimizdeki negatif mali tablo yükünü paylaşmak için yardımcı olmalarını istedik. Üye İlişkileri Komisyonumuz bu konuda sesimize ilk kulak veren oldu” dedi.

SAĞLIK SORUNLARI OLANLARA BORÇTAN BAHSETMEDİK

Turan, “Ardından Danışma Kurulu üyelerimizle peş peşe toplantılar yaptık. Fiili katılım çok yüksek olmasa da danışma kurulunda yer alan eski başkanlarımız ve bir kısım eski yöneticimiz de sesimize kulak verdi. Bu grup çalışması içinde en büyük birikmiş borçtan geri giderek yanı 2019 yılında 2018 ve ondan önceki yılların aidatını isteyerek üyelerimizden sadece aidatlarını ödemelerini rica ettik. Kolaylık olsun diye birikmiş borçlar için taksit seçeneği sunduk, ekonomik durumum aylık şu kadar lira ödemeye uygun diyene peki dedik. Sağlık sorunları olduğunu tedavi olduğunu duyduğumuz üyemize sadece geçmiş olsun dedik ve borçtan bahsetmedik bile” dedi.

AİDAT ÖDEMEYEN 139 ÜYEYİ İCRAYA VERDİK

Turan, “İlk zoru gördüğünde dernekten istifa eden ayrılırken bir sürü haksız ithamda bulunan, ‘Ben zaten derneğe yıllardır gelip gitmiyorum niye aidat ödeyeyim’, ‘Bu borcu kabul etmiyorum ödemek de istemiyorum’, ‘Ne yaparsanız yapın’ diyene ya da uzun iletişim çabalarımıza rağmen geri dönüş alamadığımız ve bizimle üyelik yollarını ayırmış kişilerle ikna yoluyla tahsilat yapamayınca maalesef zora başvurduk. Bu yöntemi ister miydik? Hayır. Tercih eder miydik hayır hem maddi olarak bu yola başvurmak hem de manevi olarak zordu. Bu süreçte üzdüğümüz, kalbini kırdığımız, haksızlığa uğradığını düşünen bütün üyelerimizden yönetim kurulu adına özür dileriz. 2019 dan 2021 yılı Haziran ayına dek 139 eski üyemizi icraya verdik” dedi.

BANKALARA 1 LİRA BORCUMUZ YOK

Sözlerine devam eden Turan, “Eğer o işlemleri yapmasaydık ve arada ikna yöntemi ile tahsil ettiklerimiz de olmasaydı bugün bu salonda bize soracaktınız. Bu kadar zaman ne yaptınız diye. KYÖD olarak hali hazırda bankalara 1 lira kredi, çek, vs. borcumuz yoktur. Kamu ya SGK borçların tamamı ödenmiştir. Güncel ödentiler zamanında yatırılmaktadır. Belediye’ye olan kira borcumuz yapılandırılmış olup zamanında ödenmektedir. Eski 2 çalışanımıza kıdem tazminatı borcumuz kalmış olup taksitler ödenmeye başlamıştır. Bir miktar tedarikçi borcumuz kalmıştır. Onlar da aidatlar tahsil edildikçe peyderpey kapatılacaktır” dedi.

ONARIMA İHTİYACIMIZ VAR

Turan, “KYOD yönetim Kurulu olarak maalesef Türkiye’nin ve dünyanın içinde olduğu pandemi koşulları hepimizin hayatını etkilediği gibi derneğimizi de etkiledi. Uzun süreler boyunca sosyal tesisimiz ve dernek binamız kapalı kaldı. Bu süreçte sosyal ve gelir getirici etkinlikler yapma imkânı ortadan kalktı ve tüm gelirimiz sadece aidatlara kaldı. Bununla beraber 2019 ve öncesinden gelen binanın tavan ve duvarlarında oluşan çatlaklar ve bunları yarattığı akma sorunları geçmiş yıllarda geçici çözümlerle dernek olarak halletmeye çalışsak da yıllar içinde yıpranan binanın esaslı bir onarım ihtiyacı var” dedi.

ŞEFFAF TABLOLARLA TESLİM EDECEĞİZ

Turan, “Bu durumu bir rapor halinde ev sahibimiz Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yönetimine aktardık. İki kez keşif yapıldı. Araya pandemi girince tadilat için gereken süreç uzadı. Bu yaz ev sahibimiz terasta esaslı bir tamirat gerçekleştirecek ve umuyorum yeni seçilecek yönetim kurulu da Sosyal Tesisin iç tadilatı ve kullanımını üyelere yük getirmeyen çözümlerle halledecektir.2018 de teslim aldığımız derneğimizi yeni seçilecek yönetime şeffaf tablolarla teslim edeceğiz.2022 yılı KYÖD’ün 75 yılı olacak.2023 de Cumhuriyetin 100.yılı. Böyle önemli tarihlere tanıklık edeceğimiz bu yeni yönetim sürecinde inanıyorum ki KYÖD Meslek Örgütleri, Sivil Toplum Kuruluşları, Ticaret, Sanayi Sektörü, Üniversite ve Yerel Yönetimler ile ortaklaşa Kent için yararlı çalışmalar üretecektir” dedi.

BORÇLAR ARKADAŞLARIMIZIN ÜSTÜNE KALMIŞTIR

Turan’ın konuşmasının ardından okunan yönetim kurulu mali raporuyla ilgili konuşan Eski CHP Kocaeli Milletvekili Bekir Yurdagül ise , “Bu zorlu süreçte görev alan KYÖD yönetim kurulu arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. İnsanların evlerine kapandığı 1,5 yıl süreçte, bu büyük mali yük altında görev sürdürmek gerçekten kolay değil. Arkadaşlarımız bu zor sürecin iyi bir şekilde yönetti. Bu borçlar arkadaşlarımızın üstüne kalmıştır. Aidatları toplamak, borçları ödemek büyük bir iştir. KYÖD üyelerinin kendini sorgulaması gerekiyor. En dinamik sivil toplum örgütünün bugün çoğunluk arama derdine düşmüş olması düşündürücüdür. Bunda hepimizin sorumluluğu var” dedi.

BORÇ İSTEMEK KADAR ZOR BİR İŞ YOKTUR

Yurdagül, “Bir cumartesi günü olmasına rağmen nerede eski başkanlarımız, nerede yönetimleri? KYÖD’ün ihtiyacı olduğu bu dönemde neredeler? Gerçekten çok üzüntülü bir durum. En azından görev yapmış arkadaşlarımızın burada olmalarını isterdim. Bunun üstesinden nasıl geleceğiz bilmiyorum. Umarım bunun hesabını önümüzdeki günlerde hep birlikte yaparız. Sayın başkanım olmak üzeri yönetimini gayretli çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Borç istemek kadar zor bir iş yoktur” şeklinde konuştu.

KYÖD’Ü KENT ELİTLERİNİN BASAMAĞI HALİNE GETİRDİNİZ

Genel Kurulda söz alan derneğin 70'li yıllarda başkanlığını yapan Sinan Odabaş, “KYÖD’ü kent elitlerinin siyasi gelecekleri için kullandıkları bir basamak hale getirdiniz. Buradan bir şey çıkmaz. HDP’liyim ya ben öcüyüm. Sürekli hapisteyiz. Efendilere dikilmekten hapisteyiz. Yine gireceğiz. Devrimci KYÖD bu hale gelir mi? Bütün ‘vatan millet Sakarya’ diyenleri buraya toplarsanız burayı bu hale getirirsiniz. Irkçı, faşistleri buraya toplarsanız bu hale gelir. Bu kafayı terk edin. KYÖD’ü kente açın. Bu durumdan çıkmanın yolu her eğilimden insan burada var, başkan bu üyeleri yanına alacak üye kampanyası yapacak. 2 bin üyesi olan bir dernek olacağız. O zaman KYÖD bu durumdan çıkar. Öteki türlü buradan hiçbir şey çıkmaz. Hiç kimse sizi muhatap almaz. KYÖD’ü kent elitlerinin siyasi gelecekleri için kullandıkları bir basamak hale getirdiniz. KYÖD’ü asıl sahibi olan halka açın. Üyeler istifa ediyor. KYÖD bu değildir. Gelecek olan yönetici arkadaşlar bunu düşünün. İlla CHP’li olmaya mecbur muyuz?” şeklinde konuştu.

YÖNETİM KURULU

UĞUR SARAL

İLBEYİ KILAVUZ

F.ECE ARSLANKAYA

MEHVEŞ ÖZOCAK

BORA BÜYÜKTOMBAK

BORA ERDAĞI

HAKAN YILMAZ

AKIN TURAN

DENETİM KURULU

ADNAN SANCAK

ALTAN ADAKLI

CEMİL ÇETİN

DİSİPLİN KURULU

CİHAT UÇAR

REŞAT KEÇECİ

ÖZER ALTAN

CENGİZ SARIBAY

MEHMET TOKER