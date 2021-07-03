Sanayi Mahallesi Nermin Sokak'taki bir kereste fabrikasına ait talaş silosunda henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın ardından silonun üst kısmı alev aldı. Durumu fark eden fabrika çalışanları, itfaiyeye haber verdi. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Silodaki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Ölen veya yaralananın olmadığı yangında, talaş silosunda hasar oluştu.
03 Tem 2021 - 14:33- Asayiş Güncelleme: 03 Tem 2021 - 14:37
İzmit'te yangın paniği! Kereste fabrikasında yangın çıktı
İzmit'te kereste fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.