03 Tem 2021 - 14:33- Asayiş G: 03 Tem 2021 - 14:37

İzmit'te yangın paniği! Kereste fabrikasında yangın çıktı

İzmit'te kereste fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İzmit'te yangın paniği! Kereste fabrikasında yangın çıktı mask

Sanayi Mahallesi Nermin Sokak'taki bir kereste fabrikasına ait talaş silosunda henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın ardından silonun üst kısmı alev aldı. Durumu fark eden fabrika çalışanları, itfaiyeye haber verdi. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Silodaki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Ölen veya yaralananın olmadığı yangında, talaş silosunda hasar oluştu.
# sağlık, Sanayi, Sokak, itfaiye, Sanayi Mahallesi, Yangın, Nermin Sokak

03 Tem 2021 - 14:33 Kocaeli/ İzmit- Asayiş

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