03 Tem 2021 - 14:36- Gündem G: 03 Tem 2021 - 14:42

Marmara Denizi'ndeki müsilajın son durumu havadan görüntülendi

Marmara Denizi'nde etkili olan müsilajın (deniz salyası) son durumu, Kocaeli'den havalanan deniz uçağında yer alan Anadolu Ajansı (AA) ekibi tarafından görüntülendi.
Marmara Denizi'ndeki müsilajın son durumu havadan görüntülendi mask
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, deniz uçağıyla İzmit Körfezi ve Marmara Denizi'nin doğusunda denetimlerini ve gözlemlerini sürdürüyor. Burada yapılan uçuşlarda, müsilajın etkili olduğu bölgeler düzenli şekilde havadan takip ediliyor. Pilot Orkun Boyacı yönetimindeki deniz uçağıyla İzmit Sekapark'tan havalanan çekilen görüntülerde, müsilajın deniz yüzeyinde etkisini kaybettiği yansıdı.

Uçuş izlenimlerini paylaşan Boyacı, İzmit Körfezi ve Marmara Denizi'nin doğu kesiminde çevrenin korunması çalışmalarına destek vermek amacıyla denetim uçuşları gerçekleştirdiklerini belirtti. Müsilajla ilgili gözlemlerini Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bildirdiklerini kaydeden Boyacı, "Yaptığımız iş tamamen çevreyi koruma adına, duyarlı bir iş. Müsilaj eskisi kadar su yüzeyinde yer almıyor." dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının "Marmara Denizi Eylem Planı" çerçevesinde başlattığı temizlik seferberliği kapsamında Kocaeli'de de birçok noktada çalışma gerçekleştiriliyor. Kıyıların bazı kısımlarında toplu bulunan müsilaj, tekne, deniz süpürgeleri ve dalgıçların desteğiyle toplanarak, bertaraf için kentteki arıtma tesisine götürülüyor. Bakanlık tarafından 8 Haziran'da başlatılan seferberlik sayesinde Marmara Denizi'nden 1 Temmuz itibarıyla 9 bin 959 metreküp müsilaj temizlendi. Öte yandan, Marmara Denizi'ndeki müsilajla mücadele kapsamında 22 Haziran'da İzmit Körfezi ve Pendik açıklarındaki 5 farklı noktaya oksijen seviyesini artıracak cihazlar bırakıldı.

# Müsilaj, Marmara Denizi, İzmit Körfezi
# DENİZ SALYASI (MÜSİLAJ) İLE İLİŞKİLİ:
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Deniz salyası istilası dalgıçları Karadeniz’e yönlendirdi
İzmit Körfezi'nin bazı kesimlerinde müsilaj azaldı mask
İzmit Körfezi'nin bazı kesimlerinde müsilaj azaldı
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Marmara'yı saran müsilaj Yunanistan'a da sıçradı!
Temizlenen bölüm, buz  dağının görünen kısmı!   mask
Temizlenen bölüm, buz  dağının görünen kısmı!  
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Darıca'da müsilaja rağmen denize girdiler
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Marmara’ya oksijen verilmeye başlandı mask
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Müsilajın deniz altındaki tahribatı böyle görüntülendi

03 Tem 2021 - 14:36 Kocaeli- Gündem

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