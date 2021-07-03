03 Tem 2021 - 15:09- Kültür-Sanat G: 03 Tem 2021 - 15:11

Ece Seçkin konseri ertelendi
Ece Seçkin konseri ertelendi mask

Kocaeli Büyükşehir’in Karamürsel’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. Yılı etkinlikleri kapsamında bugün yapılması planlanan Ece Seçkin konseri ve tüm etkinlikler olumsuz hava şartları nedeniyle 5 Temmuz Pazartesi tarihine ertelendi.

03 Tem 2021 - 15:09 - Kültür-Sanat

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