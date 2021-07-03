Ece Seçkin konseri ertelendi

Kocaeli Büyükşehir’in Karamürsel’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. Yılı etkinlikleri kapsamında bugün yapılması planlanan Ece Seçkin konseri ve tüm etkinlikler olumsuz hava şartları nedeniyle 5 Temmuz Pazartesi tarihine ertelendi.