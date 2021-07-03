03 Tem 2021 - 15:15- Gündem G: 03 Tem 2021 - 15:17

Mehmet Aydın Türkiye'ye getiriliyor! İşte Tosuncuk'un son hali
Mehmet Aydın Türkiye'ye getiriliyor! İşte Tosuncuk'un son hali mask

Tosuncuk olarak bilinen Mehmet Aydın, bu sabah 09.50 sıralarında getirecek uçak hareket etti. Akşam 22.30 gibi Türkiye’de olacak. Aydın'ın getirilmesinden görüntü ortaya çıktı.

03 Tem 2021 - 15:15 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.291.767 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Sarısu’da unutulmaz ateş başı Pera dinletisi mask
Sarısu’da unutulmaz ateş başı Pera dinletisi
Milli Savunma Bakanlığı 2.533 sürekli işçi alacak mask
Milli Savunma Bakanlığı 2.533 sürekli işçi alacak
Karamürsel Camiatik Mah.de 120m² 4+1 dubleks mesken icradan satılık mask
Karamürsel Camiatik Mah.de 120m² 4+1 dubleks mesken icradan satılık
Son 24 saatte koronavirüsten 55 kişi hayatını kaybetti mask
Son 24 saatte koronavirüsten 55 kişi hayatını kaybetti
Başiskele Belediyespor Futbol Okulu Kayıtları Başlıyor   mask
Başiskele Belediyespor Futbol Okulu Kayıtları Başlıyor  
İzmit köylerinde karne hediyeleri İzmit Belediyesinden mask
İzmit köylerinde karne hediyeleri İzmit Belediyesinden
Anket Kocaelispor'un yeni sezon formalarını nasıl buldunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL