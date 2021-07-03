Gölcük İhsaniye MTAL mezunları çok mutlu

Gölcük İhsaniye Mesleki Teknik Anadolu Lisesi’nde mezuniyet töreni düzenlendi. Törene Gölcük İhsaniye Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ali Yılmaz, öğretmenler ve mezun olan 8 sınıfın öğrencileri katıldı. Saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlanan törene öğrencilere hitaben bir konuşma yapan Okul Müdürü Ali Yılmaz, mezun olan öğrencilere tebriklerini ileterek, bundan sonraki eğitim hayatları için başarı dileğinde bulundu.
BELGE VE DİPLOMALARI VERİLDİ
Okul bahçesinde düzenlenen mezuniyet töreninde öğrencilere okul öğretmenleri tarafından başarı belgeleri ve diplomaları verildi. Gölcük İhsaniye MTAL başarılı öğrencileri ayrıca ödüllendirilirken okul birincisi olan öğrenci okul kütüğüne dönem plaketini çaktı. Mezuniyet töreninin ardından keplerini havaya fırlatan öğrenciler müzik eşliğinde okul bahçesinde eğlendiler.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.