Kocaeli’de ihracat %158, ithalat %89 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu Bölge Müdürlüğü ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2021 yılı Mayıs ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %65,7 artarak 16 milyar 498 milyon dolar, ithalat %54,0 artarak 20 milyar 627 milyon dolar olarak gerçekleşti. Kocaeli’de ise ihracat 2021 yılı Mayıs ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %158,2 artarak 1 milyar 087 milyon 299 bin dolar, ithalat % 89,1 artarak 1 milyar 104 milyon 847 bin dolar olarak gerçekleşti.