03 Tem 2021 - 15:25- Ekonomi G: 03 Tem 2021 - 15:26

Kocaeli’de ihracat %158, ithalat %89 arttı

TÜİK Bölge Müdürlüğü ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; Kocaeli’de ihracat 2021 yılı Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %158,2, ithalat ise % 89,1 arttı
Kocaeli’de ihracat %158, ithalat %89 arttı mask

Türkiye İstatistik Kurumu Bölge Müdürlüğü ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2021 yılı Mayıs ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %65,7 artarak 16 milyar 498 milyon dolar, ithalat %54,0 artarak 20 milyar 627 milyon dolar olarak gerçekleşti. Kocaeli’de ise ihracat 2021 yılı Mayıs ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %158,2 artarak 1 milyar 087 milyon 299 bin dolar, ithalat % 89,1 artarak 1 milyar 104 milyon 847 bin dolar olarak gerçekleşti.

03 Tem 2021 - 15:25 - Ekonomi

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