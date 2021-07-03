Türkiye İstatistik Kurumu Bölge Müdürlüğü ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2021 yılı Mayıs ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %65,7 artarak 16 milyar 498 milyon dolar, ithalat %54,0 artarak 20 milyar 627 milyon dolar olarak gerçekleşti. Kocaeli’de ise ihracat 2021 yılı Mayıs ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %158,2 artarak 1 milyar 087 milyon 299 bin dolar, ithalat % 89,1 artarak 1 milyar 104 milyon 847 bin dolar olarak gerçekleşti.
03 Tem 2021 - 15:25- Ekonomi Güncelleme: 03 Tem 2021 - 15:26
Kocaeli’de ihracat %158, ithalat %89 arttı
TÜİK Bölge Müdürlüğü ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; Kocaeli’de ihracat 2021 yılı Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %158,2, ithalat ise % 89,1 arttı
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.