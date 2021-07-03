03 Tem 2021 - 15:26- Ekonomi G: 03 Tem 2021 - 15:27

Karamürsel’de HYM Estetik ve Güzellik Merkezi açıldı

Karamürsel’de Doktor Kamuran Yılmaz ve eşi Eczacı Handan Deveci Yılmaz tarafından kurulan HYM Estetik ve Güzellik Merkezi önceki gün tören ile açıldı
Karamürsel’de HYM Estetik ve Güzellik Merkezi açıldı mask
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Doktor Kamuran Yılmaz ve eşi Eczacı Handan Deveci Yılmaz tarafından kurulan HYM Estetik ve Güzellik Merkezi törenle açıldı. Kokteylli açılışa çok sayıda davetli katıldı. Yapılan duanın ardından açılış kurdelesini güzellik merkezi sahipleri, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım ile birlikte kesti. HYM Estetik ve Güzellik Merkezi sahiplerinden Handan Deveci Yılmaz, “Bayan ve erkekler için tüm ihtiyaca cevap verecek bir güzellik ve estetik merkezi olarak Karamürsel’imizin hizmetine açtık. Birçok hizmeti bir arada sunacağız” dedi.

HİZMETTE YOK YOK

Yılmaz, “Merkezimizde işlerinde profesyonel olan estetiysen Büşra Karabel, hemşire Sıla Sertkaya, diyetisyen Ahsen Şentürk, lazer uzmanı Buse İrkin, podolog Kaan Balcı ve kişisel bakım uzmanı Figen Doğru tarafından ‘cilt bakımı, kuaför, padoloji, doğal bitki özleri ile fitoterapi, diyetisyen, lazer ve erkeklere genital bölge hariç her yere lazer uygulaması yapılıyor” dedi. Konuşmaların ardından davetliler estetik ve güzellik merkezini gezerek bilgi aldı.

03 Tem 2021 - 15:26 - Ekonomi

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