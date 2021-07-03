CHP Derince Sivas'ı andı

Anma programında CHP Derince İlçe Başkanı Birkan Koçak, Körfez İlçe Başkanı Bülent Yıldız, İlçe yöneticileri, İlçe Kadın Kolları Başkanı Kezban Camcı, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ali Demir, İl yöneticileri Bilal Özşahin, Barış Topal, Disk Emekli-Sen Derince şube yöneticileri Kasım Erben,ZihniBorlak ve çok sayıda partili katıldı.

“UNUTULMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ”

Anma ile ilgili İlçe Başkanı Birkan Koçak, “28 yıl önce, 2 Temmuz 1993 günü insanlık tarihine bir utanç eklendi. 33 şair, yazar, müzisyen ile 2 otel görevlisi Pir Sultan Abdal etkinliğine katılmak için gittikleri Sivas`ta yakılarak katledildi. Katliamın ardından katillerden hesap sorulamadığı gibi, tıpkı diğer katliamlarda olduğu gibi üzeri örtülmeye çalışıldı. Sivas katliamı insanların düşüncelerine, kimliklerine, farklılıklarına düşman olmanın yarattığı bir insanlık suçudur. Ve bugün de ülkemizde ayrımcılık, farkı düşüncelere tahammülsüzlük ve düşmanlık ne yazıktır ki devam etmektedir” dedi.

“SON BULSUN İSTİYORUZ”

Koçak devamında ise “Biz katliamların bir daha yaşanmaması için unutmaya karşı koyarak toplumsal hafızayı diri tutmaya devam edeceğiz. Yaşanan katliamları anlatacağız, aktaracağız. Bu ülke topraklarında yaşayan insanların dini, dili, yönelimi farklı diye, etnik kimliği, düşünceleri, inançları farklı diye, kendi sözlerini söyledi diye, haksızlığa karşı durdu diye ayrımcılığa, şiddete, katliama uğramaları son bulsun istiyoruz. Bu katliamları yaratan zihniyetle mücadele etmezsek, bu zihniyetten türeyen pratikleri teşhir etmezsek, bunları karşımıza almazsak Madımak yanmaya devam edecek ve yeni katliamlar kaçınılmaz olacaktır” ifadelerini kullandı.