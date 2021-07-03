BTP Kocaeli kongre hazırlıklarına başladı

BTP İl başkanı Muharrem Can kongrelerinin başladığını belirterek, “Kongrelerimiz başladı, ilçe, il kongrelerimizi yapacağız, büyük kongremizi yapacağız. Ondan sonra da seçim için yollara düşeceğiz. Sonra iktidarı alacağız. Koca bir tarihe sahip olan Türk milletini uluslararası arenada dilenci ettiler” dedi.
“HİÇ KORKMAYIN”
İktidar partisini eleştiren Can, “Ne ekonomiyi düzeltebildiler ne sosyal adaleti sağlayabildiler ne eğitimi düzeltebildiler ne hukuku düzeltebildiler. Hiçbir şey yapamadılar. Nereye el attılarsa bozdular gittiler.Hiç korkmayın Türkiye sevdalıları olarak biz varız” ifadelerini kullandı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.