03 Tem 2021 - 15:27- Siyaset G: 03 Tem 2021 - 15:29

BTP Kocaeli kongre hazırlıklarına başladı

Bağımsız Türkiye Partisi İl teşkilatı tüm ilçelerde kongre hazırlıklarına başladı
BTP Kocaeli kongre hazırlıklarına başladı mask

BTP İl başkanı Muharrem Can kongrelerinin başladığını belirterek, “Kongrelerimiz başladı, ilçe, il kongrelerimizi yapacağız, büyük kongremizi yapacağız. Ondan sonra da seçim için yollara düşeceğiz. Sonra iktidarı alacağız. Koca bir tarihe sahip olan Türk milletini uluslararası arenada dilenci ettiler” dedi.

“HİÇ KORKMAYIN”

İktidar partisini eleştiren Can, “Ne ekonomiyi düzeltebildiler ne sosyal adaleti sağlayabildiler ne eğitimi düzeltebildiler ne hukuku düzeltebildiler. Hiçbir şey yapamadılar. Nereye el attılarsa bozdular gittiler.Hiç korkmayın Türkiye sevdalıları olarak biz varız” ifadelerini kullandı.

03 Tem 2021 - 15:27 - Siyaset

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