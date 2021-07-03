03 Tem 2021 - 15:28- Gündem G: 03 Tem 2021 - 15:30

Çocuk Yuvası Sevenler Derneği’nde Genç güven tazeledi

Karamürsel Çocuk Yuvası Sevenler Derneği’nin olağan genel kurulunda mevcut Başkan Nuray Genç, üyelerinin oylarıyla yeniden seçilerek güven tazeledi
Çocuk Yuvası Sevenler Derneği’nde Genç güven tazeledi mask
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Karamürsel Çocuk Yuvası Sevenler Derneği, olağan genel kurulunu Karamürsel Su Altı Sporları Derneği’nin (KARSAD) konferans salonunda gerçekleştirdi. Mevcut Başkan Nuray Genç, tek aday olarak girdiği genel kurulda üyelerin oylarını alarak güven tazeledi. Kongrenin Divan Başkanlığını Zehra Erkan, katipliklerini ise Naciye Medanüs ve Gülçin Resen üstlendi.

“HER ŞEY ÇOCUKLARIMIZ İÇİN”

2010 yılından bu yana derneğin başkanlığını yapan Nuran Genç, kongre sonunda yaptığı konuşmada, “Şu anda 55 üyemiz bulunuyor, önümüzdeki günlerde bu sayımızı artıracağız. Nisan ayında yapılması gereken kongremiz pandemi nedeniyle ertelenmişti. Yasakların kalkmasıyla kongremizi gerçekleştirdik. Bizi tekrar göreve getiren üyelerimize ve öncelikle her zaman yanımızda yer alan destek veren kurucu Başkan Nimet Koygun her daim arkamda oldu. Üyelerimize ve Nimet Koygun’a teşekkür ediyorum. Çalışmalarımıza kaldığımız yerden üstüne koyarak devam edeceğiz. Her şey çocuklarımız için” dedi. Birol ARATEMUR

YÖNETİM KURULU

Nuray Genç

Aliye Gürtuncay

Nursen Keskin

Nazan Baş

Nesrin Öz.

# çocuk

03 Tem 2021 - 15:28 - Gündem

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