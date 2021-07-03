03 Tem 2021 - 15:30- Gündem G: 03 Tem 2021 - 15:33

CHP’li Acurman’dan Müdür Kurt’a yaptırım uygulanmamasına tepki

CHP Başiskele İlçe Başkanı Av. Anıl Acurman, sosyal medya paylaşımlarından ötürü şikayette bulundukları Servetiye Cephesi Anadolu Lisesi Müdürü Musa Kurt hakkında en ufak bir yaptırıma gerek duyulmamasına tepki gösterdi
CHP’li Acurman’dan Müdür Kurt’a yaptırım uygulanmamasına tepki mask

Geçtiğimiz aylarda Servetiye Cephesi Anadolu Lisesi Müdürü Musa Kurt’un öğrencileriyle birlikte AKP’nin sembolü olan ‘Rabia’ işareti yaparak çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabı üzerinden paylaşması tepki toplamıştı. Daha öncesinde de cinsiyet eşitliğini saçmalık olarak nitelendirmesi, yine aynı paylaşımında “Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi” savunan yurttaşlara “sıra gelmelidir” diyerek tehdit ifadesinde bulunması büyük tepki çekmişti. CHP Başiskele İlçe Başkanı Av. Anıl Acurman, Okul Müdürü Kurt’un paylaşımlarından ötürü hakkında şikayette bulunduklarını ancak herhangi bir yaptırım uygulanmadığını belirterek tepki gösterdi.

“EN UFAK BİR YAPTIRIM YOK”

Acurman, “Okul Müdürü Musa Kurt hakkında görevin gerekleri ve memuriyet kurallarına aykırı davranışların ihbarı ile şikayet dilekçemizi sunmuştuk ancak gelinen aşamada, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü makamınca yürütülen tahkikatın neticelendirildiği, takibatımıza ve açık kanun hükmüne rağmen ‘iddialar sübuta ermediğinden’ denilerek soruşturma dahi yapılmasına gerek olmadığının tarafımıza bildirildiği görülmüştür. Özetle memuriyetten ihraç edilmesi gereken okul müdürü hakkında en ufak yaptırım dahi uygulanmamıştır. Milli Eğitim, toplumda ayrımcılığı körükleyen, kutuplaştırıcı, muktedir görüşün savunucusu bir kurum olamaz” dedi.
# eğitim, aile, chp, Okul, AKP, CHP Başiskele İlçe Başkanı Av. Anıl Acurman
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03 Tem 2021 - 15:30 - Gündem

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