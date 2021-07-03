Hereke Halısı için tarihi bina restore edilecek

Körfez Belediyesi’nin Temmuz Ayı Meclisi Toplantısı’nda Hereke Halısı için önemli bir karar alındı. Başkan Şener Söğüt, HerekeHalısı’nın değerinin kaybolmaması adına önemli adımlar attıklarını belirterek, “Hereke Kalemiz içerisinde restorasyon çalışması devam ediyor. İç kısımda bir sergi salonumuz olacak. Buna ek olarak Hereke’nin merkezinde de bir yer yapacağız” dedi.

“DEĞERİNİ KORUYACAĞIZ”

Tarihi bir binanın olduğunu belirten Söğüt, “Milli Eğitim Müdürlüğü’müzün tahsisinde bir bina. Onlarla birlikte işbirliği yaparak güzel bir projeyi hayata geçireceğiz. Bu tarihi binayı restore edeceğiz. İçerisinde hem Hereke Halısı hem de İpekli Dokuma kurslarının açılmasını planlıyoruz. Burada satış reyonu ve sergi salonu da olacak. HerekeHalısı’nın değerinin kaybolmaması ve gelecek nesilllere aktarılması adına önemli bir çalışma” şeklinde konuştu.