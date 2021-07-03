03 Tem 2021 - 15:58- Gündem G: 03 Tem 2021 - 16:35

Kocaeli’de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Kocaeli’de öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaş ve sürücüler zor anlar yaşadı.
Kocaeli’de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi mask

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayınladığı hava tahmin raporunun ardından beklenen sağanak yağmur Kocaeli’de etkili oldu. Saat 15.00 sıralarında başlayan ve bir süre etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ve sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı. Yağmurun dinmesi ile vatandaş ve sürücüler yollarına devam etti.

03 Tem 2021 - 15:58 - Gündem

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

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Mehmet Murtaza Kart - Alt yapı yapmazlarsa olacağı bu, bir avuç yağmur yağsa sel basmakta,

yağmur suyu giderlerini en az binlik yapsalardı sorun olmazdı büyük şehiri yıllardır kim yönetmekte, ot böcek lale ile uğraşana kadar yağmur suyu gideri ve arıtma yapılsa idi vatandaş yağmurda mağdur olmaz ve çevre de kirlenmezdi,

Yanıtla . 2Beğen . 1Beğenme 03 Temmuz 16:27

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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