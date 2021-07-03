Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayınladığı hava tahmin raporunun ardından beklenen sağanak yağmur Kocaeli’de etkili oldu. Saat 15.00 sıralarında başlayan ve bir süre etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ve sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı. Yağmurun dinmesi ile vatandaş ve sürücüler yollarına devam etti.
03 Tem 2021 - 15:58- Gündem Güncelleme: 03 Tem 2021 - 16:35
Kocaeli’de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi
Kocaeli’de öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaş ve sürücüler zor anlar yaşadı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Mehmet Murtaza Kart - Alt yapı yapmazlarsa olacağı bu, bir avuç yağmur yağsa sel basmakta,
yağmur suyu giderlerini en az binlik yapsalardı sorun olmazdı büyük şehiri yıllardır kim yönetmekte, ot böcek lale ile uğraşana kadar yağmur suyu gideri ve arıtma yapılsa idi vatandaş yağmurda mağdur olmaz ve çevre de kirlenmezdi,
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.