Çevreyi kirleten 20 tesise ceza kesildi

Kocaeli’de çevre kirliliğinin önlenmesi hedefiyle sürdürülen denetim ve çalışmalar aralıksız devam ediyor. Çevreyi kirlettiği belirlenen firmalar ise anlık ölçümlerle tespit edilerek haklarında cezai işlem uygulanıyor. Bu kapsamda Kocaeli’nin Dilovası, İzmit, Gebze, Başiskele, Kandıra ve Körfez ilçelerinde bulunan 13 sabit hava kalitesi ölçüm istasyonu, bölgedeki olası hava kirliliğinde anlık olarak kayıt altına alıyor. Herhangi bir olumsuzluğun tespiti halinde Kocaeli Valiliği koordinasyonunda Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince anında inceleme çalışmaları başlatılıyor.

İl genelinde 37 tesise ait toplam 110 baca 7/24 anlık izlenirken, veriler bilgisayarlara kaydedilerek günlük olarak değerlendiriliyor. Çalışmalar kapsamında ayrıca Türkiye’de ilk defa Kocaeli’de uygulanan “Yeşil Göz” projesi ile şikayet alan bacaların görüldüğü yerlere gece görüş kameraları takılarak şikayetler sonlanması sağlandı. Çevre kirliliğini önleme çalışmalar kapsamında Kocaeli Valiliği tarafından lisanslı tehlikeli atık geri kazanım/bertaraf ve ara depolama tesislerine kamera sistemi kurularak, giriş çıkışlar 24 saat kayıt altına alındı. Türkiye’de ilk ve tek olan uygulama ile 1 yıl saklanan kayıtlarla Kocaeli’de kaçak atık dökümlerinin önüne geçildi. Çalışma ile Kocaeli’de faaliyet gösteren atıksu taşıyan tüm vidanjörlere cip taktırılarak, kaçak dökümlerinin engellendi.



Kocaeli’de valilik koordinasyonunda, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nce 20 personelden oluşturulan ve 24 saat esaslı görev yapan 10 ekip, 2021 yılı içerisinde 584 kez atık su denetimi yaparak, alınan 245 numuneyi analiz edilmek üzere laboratuvara teslim etti. Analiz sonuçlarında yönetmelik standartlarına uygun olmadığı belirlenen 20 tesise 2 milyon 968 bin 800 TL idari yaptırım cezası kesildi. Kocaeli’de devam eden Sıfır Atık Projesi çalışmalarında da il genelinde 102 bin 164 ton atık kağıt, 43 bin 369 ton atık cam, 31 bin 469 ton atık metal ve 57 bin 548 ton atık plastik toplanarak 1 milyon 736 bin 780 ağaç kesilmekten kurtarıldı. Atık cam, plastik ve metal toplanması ile yüzde 95 hammadde tasarrufu sağlandı.

Bilindiği üzere, Marmara Denizinde yaşanan deniz salyası kirliliğinin giderilmesi amacıyla hayata geçirilen Marmara Denizi Eylem Planı kapsamında Kocaeli’nin tüm dinamiklerinin içinde yer aldığı Kocaeli Marmara Denizi Eylem Planı İl Koordinasyon Merkezi oluşturularak çalışmalara başlandı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait deniz uçağı, 2 adet kontrol teknesi, 3 adet deniz yüzeyi süpürgesi, 2 adet amfibi araç ve 20 kişilik ekip ile deniz yüzeyinden devam eden deniz salyası temizlik çalışmaları ise davam ediyor. 36 liman tesisinden 159 kara personeli, 1 balık adam, 1 gemi, 17 deniz aracı, 4 vidanjör, 1 kepçe ile katkı sağlanan çalışmalarda toplamda 674,835 metreküp deniz salyası toplanarak bertaraf edildi.