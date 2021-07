Kocaeli’de Ermenistan meselesi tartışıldı

Kocaeli Azerbaycan Haydar Aliyev Kültür Evi Derneği ve T.C. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplum İlişkileri Genel Müdürlüğü ile hayata geçirilen Ermeni Ordusu ve Çeteleri Tarafından Gerçekleştirilen Katliamlar Konferansı’nda “Ermenistan Diasporası’nın İftiralarına Cevap Projesi”temalı buluşma bugün Leyla Atakan Kültür Merkezi Dr. Şefik Postalcıoğlu Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

YOĞUN KATILIM

Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı ve Kocaeli Azerbaycan Haydar Aliyev Kültür Evi Derneği Başkanı Bilal Dündar’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen konferansa AKP Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, AKP İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Yaşar Çakmak, Proje Koordinatörü Alptekin Cevherli, Azergenç Dernek Başkanı Sinan Çalışkan, Kocaeli Rumeli Türkleri Başkanvekili Abdurrahman Yılmaz, İzmit Belediyesi Basın Danışmanı Cem Şakoğlu, Bütov Azerbaycan Birliği Yönetim Kurulu Başkanı AgilSamedbeyli, Aydınlar Ocağı Başkanı Süleyman Pekin, Kocaeli Muharip Gaziler Derneği Başkanı Nurettin Recep Sağlık,Gölcük Muharip Gaziler Derneği Başkanı Mehmet Arslan, Yeditepe Üniversitesi’nde görevli Prof. Dr. TeymurRzayev, Federasyon Genel Sekreteri Canip Nuray, Bilim ve Kitap Dostları Derneği Genel Başkanı Şükrü Çakır, GİM Azder Bursa Dernek Başkanı Hüseyin Veliyev, eski Kültür Müdürü Adnan Zamburkan Kocaeli Aydınlar Odası eski Başkanı Dr. Halil İbrahim Kahraman, İzmir Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Mülazım Pasha katılım gösterdi.

“KOCAELİ’DE KURULDU”

Saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Azerbaycan Marşı’nın ardından konuşan Proje Koordinatörü Alptekin Cevherli, “Ermenilerin Türk soykırımına yönelik proje geçen sene hayata geçirilmişti. İkinci etabını gerçekleştirmenin haklı gururunu yaşıyoruz” diyerek geçen sene yapılan çalışmaları anlattı. Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı ve Kocaeli Azerbaycan Haydar Aliyev Kültür Evi Derneği Başkanı Bilal Dündar, “Projeyi yapmamıza yardım eden devlet büyüklerimize çok teşekkür ediyoruz. Bugüne kadar biz, 2004 yılında Azerbaycan vekilleri dernek kurmamı istediler. 2006 yılında federasyonu kurdum. Kocaeli’de kuruldu. Federasyon başkanlığı gibi bir şey gözümden geçmiyordu. Önemli olan hizmetti. Arkadaşların da teveccühüyle genel başkan seçildik. Gücümüzün yettiği kadar, engellere, yalan dolan önyargılara rağmen büyük bir başarı ile Türkiye Azerbaycan kardeşliğine hizmet ederek görevimizi yürüttük; yürütmeye de devam ettik” dedi.

“SOYKIRIM MÜZESİ’NE GELENLER AĞLIYOR”

Çalışmalarını anlatan Dündar, “1972’de ticaret lisesi öğretmeni olarak Kocaeli’ye geldik. Kocaeli’ye gelmemin şans olduğunu, burada yaşamaktan da mutlu olduğumu söylemek istiyorum. 2010 yılında Kartepe Belediyemizin Şükrü Karabalık döneminde Haydar Aliyev adına bir park verdi. O yörenin insanları için sosyal ihtiyaçlara cevap veren bir park oldu. 2011 yılında Derince’de de bir park açıldı. Protokolle yapıldı. Oranın halkı 3 defa Haydar Aliyev adına mevlit okuttular. O parkla birlikte gayrimenkullerin fiyatı yüzde 100 artmış. 2012’de İbrahim Karaosmanoğlu bir gün üyelik için derneğimize gelmişti. Kocaeli’de tanınan 93 kişinin de üyeliğini kabul ediyorduk. SEKA Park’ta bir yer vereceğiz demişti. Ahde vefa gerekir. 2012 yılında hem Türkiye’nin bakanları Ali Hasanov Bey’in de katılımıyla 1630 kişinin katılımıyla Haydar Aliyev Kültür Evi Seka Park’taki yerimiz açıldı. Türkiye’de ilk ve tek hizmet yapılan yerdir. Soykırım Müzesi vardır. Soykırım Müzesi’ne gelenler ağlıyor, ‘Allah belalarını versin, hani Türkler yapmıştı’ diyor. 134 eser vardır; 5-6 kitapta incelesen o kadar bilgi sahibi olamıyorsun” ifadelerinde bulundu.

“BEN ÇOK TEHDİTLER ALDIM”

Kocaeli’de bir tarih yazdıklarını söyleyen Dündar, “2015’te İzmit Belediyesi ile beraber Bakü’de İzmit Parkı açıldı. Kaymakamlığın karşısında Hocalı Şehitler Anıtı açtık. Azerbaycan cumhurbaşkanı adına hatıra ormanı gerçekleştirildi. Toplumun bilgilenmeye, samimi bilgilere ihtiyacı vardır. Ben çok tehditler aldım. Ne kadar çok çalışıyorsanız önünüze o kadar engel çıkıyor. Kocaeli’de bir tarih yazdığımızı söylüyorum. İlyas Şeker Bey’in imzasıyla protokol hayata geçti. Ben İlyas Şeker milletvekilimize bütün kalbimde teşekkür ediyorum. Türkiye-Azerbaycan faaliyetlerini hep desteklemiştir. ‘En iyi Türk ölü Türk’tür’ diyen Ermenistan’a kahraman Azerbaycan ordusu işgal edilen Azerbaycan topraklarını geri aldı. Başta Cumhurbaşkanımız, siyasi partiler Azerbaycan’ın yanında olmasına rağmen Kocaeli’de milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, siyasi partilerin il ve ilçe başkanları ile sivil toplum örgütlerinin tamamına yakını randevu alarak kültür evimize gelmiş, duygu ve düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak iletmiş, Azerbaycan’ın yanında olduğunu bildirmişlerdir” dedi.

“İÇERİYLE DE MÜCADELE EDİYORUZ”

Dündar son olarak, “Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Haydar Aliyev Kültür Merkezi’yle anlaşarak Kongre Merkezi’nde güzel bir konser etkinliği yapıldı. İzmit Belediye Başkanımız ziyaretinde Polat Haşimov adına bir park önümüzdeki günlerde açılış yapılacak. Kocaeli’ye gerçekten teşekkür ediyorum. Hangi kapıyı çaldıysak derhal yanımızda oldular. Bizim bir sıkıntımız var. Tarihte 16 devlet kurduk. Biz proje üretmekle meşgulken adı olan ancak kendisi olmayan kurum ve dernekler çalışanın önünü kesmek için çalışıyor bütün sıkıntılarımız da bunlardır. Bunlarla mücadele etmek mecburiyetindeyiz. Yalanla, sahtekarlıkla, önyargıyla yol almak mümkün değildir. Dışarıyla olduğu kadar içeriyle de mücadele ediyoruz” ifadelerinde bulundu.

“ERMENİSTAN DİYE BİR DEVLET YOK”

Dündar’ın ardından konuşan AKP İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, “Kocaeli’ye daha erken gelmem gerekiyordu. Iğdır-Kars yöresinin yetiştirdiği bir milletvekiliyim. Özellikle Ermeni zulmünün ne kadar vahşice olduğunu görüyoruz. Onlarca toplu mezar var. O günün acılarını biz hiçbir zaman kaşımak istemedik. Ancak nereye kadar? Azerbaycan 1991’de bağımsızlığa kavuştu. Azerbaycan topraklarının yüzde 20’sini Ermeniler işgal etti. Birçok insan evlerinden barklarından sürüldüler. 30 yıl mücadele oldu. BM’nin kararları yerine getirilmedi. Bana sorarsanız Ermenistan diye bir devlet yok. Halkını düşünmeyen bir devlet, enerjisini güvenliğini Sovyetler Birliği’nden, Amerika’dan destek alan bir Ermenistan. Bir ülke kendi vatandaşını neden bu kadar cezalandırır? En kısa yol Ermenistan’dan geçiyor. Ermenilerin önüne bir fırsat çıktı. Sayın Cumhurbaşkımız çok net olarak söylediler: Gelin bu bölgede barışı, dostluğu, komşuluk ilişkilerini daha da güçlendirecek bir masanın etrafında oturalım. Ekonomimiz canlansın dediler” dedi.

“ERMENİ MESELESİNİ HAFİFE ALDIK”

Dostluk ve kardeşlik vurgusu yapan Ayrım, “Ermenistan’da seçimler oldu. 10 Kasım’da imzalanan 9 maddelik anlaşmada bir madde Türkiye’yi çok ilgilendiriyor. Ankara’dan arabaya bindiğiniz zaman o koridordan rahatça gidebilir, ticaretini yapabilirsiniz. Ermeniler diretiyor, Ruslar evet diyor. Büyük bir ihtimal bu koridor açılacak. Bizim en önemli sıkıntılarımızdan biri biz Ermeni meselesini hafife aldık. Azerbaycan tarihine, Türk tarihine baktığınız zaman Ermenilerin yaptığı acılar halen duruyor. Kars, Iğdır, Van bölgesine baktığımız zaman mesela bizim aileden 1 günde 20 kişinin öldürüldüğü söyleniyor. Biz öç alıcı şekilde hareket etmek istemedik. Biz dostluk ve kardeşlik içinde yaşamak istiyoruz. Cumhurbaşkanımız Türk Milleti adına Azerbaycan’ın yanında çok net bir duruş sergiledi” dedi.

“MORALİMİZİ BOZMAYALIM”

Ayrım son olarak, “Bizim kendi insanımızı da bilinçlendirmemiz lazım. Bir tane Ermeni’ye sorun bir tane Ermeni mezarlığı göster deyin, gösteremezler. Ermenilere tarihimizde çok kucak açtık. Ancak Kurtuluş Savaşı’nda bizi sırtımızdan vurdular. 44 günlük savaş sırasında 4 defa Azerbaycan’a gittim.Azerbaycan Türkiye ilişkilerini bozmak isteyen hainlere karşı mücadelemizi yapmamız lazım. Dernek yöneticileri olarak çalışmalarımıza devam edelim, moralimizi bozmayalım” ifadelerinde bulundu.

“TÜRKİYE GELİŞTİKÇE SALDIRILAR DEVAM EDECEK”

AKP Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, “Bilal Bey ve ekibi güzel çalışmalar yapıyor. Tarihi bilmek lazım. Bilmiyorsan gelecekle ilgili önemli kararlar almak mümkün değil. Ermeniler ile Türkler’in buluşma noktası Selçuklular dönemine kadar dayanıyor. 700 yıl problemsiz şekilde yaşıyoruz. Osmanlı-Rus Savaşı’ndan sonra Osmanlı’yı paylaşmak, Anadolu’yu parçalamak için dış güçler Ermeni vatandaşları kullanamaya başlıyor. Katliamlar sadece Anadolu’da değil Kafkaslar’da da yapılıyor. Kökü kurutulacak olan PKK terör örgütünün içerisinde de maalesef Ermenilerin de olduğunu görüyoruz. Türkiye, güçlendikçe, büyüdükçe, geliştikçe bu tür saldırılar devam edecek. Birileri piyon olarak kullanılıyor. Türkiye’nin bu pozisyona gelmesine rahatsızlar” dedi.

“PANDEMİ YOKTUR DİYE ÖNERGE VERSEK…”

“Türkiye’yi sıkıştırmaya çalışıyorlar” diyen Şeker, “Türkiye bu güce sahip olmasaydı Azerbaycan’ın Karabağ’daki başarısı gerçekleşmeyebilirdi. Türkiye’nin verdiği manevi ve teknik destek önemliydi. Savunma sanayide yüzde 70’lerin üzerinde başarı gördük. Bunu Karabağ’da, güneydoğudaki operasyonlarda görmüş olduk. Türkiye’yi sıkıştırmaya çalışıyorlar. Bizim bu gerçekleri bilmemiz lazım. Ermenistan’ın yapmış olduğu, kendilerinin geçmişte yapmış olduğu katliamları sanki yapmamışlar gibi Türkiye’yi suçlamaya çalışıyorlar. Her şey açık ve net görünüyor. Amerika’nın aldığı kararın anlamı Türkiye’de pandemi yoktur diye önerge versek kabul edilse ne kadar anlam ifade edebilir? Hiçbir anlam ifade etmez. Amerika’nın da aldığı karar da böyledir. Açalım arşivleri, her iki tarafın da bilim adamı çalışsın. Ancak buna yanaşmıyorlar; geçmişlerinin kirli olduğunu biliyorlar” ifadelerine bulundu.

“ERMENİSTAN AZERBAYCAN KARŞISINDA HİÇBİR ŞEYDİR”

Şeker’in ardından konuşan Yeditepe Üniversitesi’nde görevli Prof. Dr. TeymurRzayev, “Bu olayların bu raddeye gelmesinin esas sebebi hayali bir düşüncenin üzerine. Dış güçlerin etkisinden kaynaklanıyor. Birincisi Ermenistan’ın davranışının sebebi, sebebi oluşturanlar ve günümüze ulaşan sonucun sebepleri bir bütünün parçaladır. Bütün dert Türk dünyasının bir araya gelmemesi için uğraşılan dış güçlerin çabasıdır. Cumhurbaşkanımız ve İlham Aliyev’in katkıları inanılmaz büyüktür. Türk Birliği’nin temeli atıldığı zaman bu ceyran başlamıştır. Dış güçler görüyordu birçok hamleler edinmişti. Bunlardan bir tanesi Ermeni meselesiydi. Ermenistan da biliyor Azerbaycan karşısında hiçbir şeydir. Dış güçlerin desteğiyle 4 yıl uğraşarak o toprakları almaya çalıştı. Onlar da biliyordu zamanında geri o toprakları boşaltacaklarını. Zaman bunu gösterdi. Azerbaycan bu süreçte baya gelişti” dedi.

“İTALYA’NIN YÜZDE 30 TÜRKİYE’NİN YÜZDE 18”

Rzayev’in ardından konuşan Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Yaşar Çakmak, “Her türlü övgünün üzerinde Cumhurbaşkanımızla Azerbaycan’ın birlikteliği var. Çok güzel bir seviye bu. Bizim bunları her türlü artırarak devam ettirmemiz lazım. Kocaeli’de de üstümüze düşeni Büyükşehir olarak hem de vekilimiz İlyas Bey ile parlamentomuzda da üst seviyede bir muhabbet var. Üstümüze düşen her türlü ilişkileri artırmak, ne görev düşüyorsa samimi olarak yapmak lazım. Aramızdaki bağı kuvvetlendirmemiz lazım. Azerbaycan ile ilgili bir rapor hazırlattım. Bu raporda yazan bazı öneriler var. Ticaret hacmini arttırmamız lazım. Her Türkiye’de hem Kocaelimizde Azerbaycan arasında ciddi ithalat ihracat var ama İtalya’nın Azerbaycan ile ilişkisi yüzde 30, Türkiye’nin yüzde 18. Bunu arttırmamız lazım. Bu rakamlar belki tek başına bir şey ifade etmez ama Azerbaycan ile gidiş gelişleri de arttırmamız lazım” dedi.

“ALİYEV VE ERDOĞAN’IN SONRASINA BAKMAK LAZIM”

“Kişilerden de bağımsız olmak lazım” diyen Çakmak, “İş adamları ile de temas ediyoruz birlikte gitmek konusunda. Asla bir menfaat sağlayalım, bir gelir elde edelim gibi bir düşüncemiz olamaz. Bu iki devletin çok sıkı bir arada olması lazım. Kişilerden de bağımsız olmak lazım. İlham Aliyev, Recep Tayyip Erdoğan Allah uzun ömür versin ama sonrasına da bakmak, aynı ilişkiye devam etmek lazım. Kişiye bağlı değil kurumsallaşmamız lazım. Ermeniler bizim Kafkasya ile aramıza sokulmuş bir hançerdir. Yüzyıllar boyunca hep himaye ettiğimiz, koruduğumuz, devletin üst yerlerine getirdiğimiz bu adamlar en ihtiyaç olduğunuz zamanda 1915 yılında insanlarımız can verirken Doğu Anadolu’da isyan başlattılar. Yerleri değiştirildi. İçimizde halen daha devletten yardım alıp mecliste görev alan 1915 olaylarını unutmayın diyen var. Allah cezanızı versin. Azerbaycan ile birlik dostluk, dünya açısından önemli, bu konuda çalışmalar yapmak, gelecek nesillere aktarmak hepimizin vazifesi” şeklinde konuştu.

“DIŞ GÜÇLER DİYE BİR KAVRAM YOK”

Çakmak’ın ardından Aydınlar Ocağı Başkanı Süleyman Pekin Ermenilerin yaptıklarını slaytlar ile anlattı. Pekin ‘Bahçecik Tarihi’ kitabıyla yaptığı açıklamada “O dönemde Çeteler var Yuvacıklı, Arslanbeyli, Karamürselli Agop Kardeşler gibi. Hedef bağımsız bir Ermenistan. Biz bunları tarihsel olarak fazlasıyla bu bölgede yaşamışız. Dış güçler diye bir hikaye, kavram yok. Bütün şey bizim kendi iç zihniyetimizle alakalı. Kendi karakterimiz ve kişiliğimizle beraber ortaya koyuyoruz. Türk’ün Türk’ten başka dostu yok ancak Türk’ün Türk’ten başka düşmanı da yok. Türk tarihinde kardeş kavgası gırla gider” dedi.

“SAVAŞ DAHA BİTMEDİ”

Pekin’in ardından konuşan Bütov Azerbaycan Birliği Yönetim Kurulu Başkanı AgilSamedbeyli, “Milletvekillerininsavaşın bitmiş olduğu gibi konuştular ancak savaş daha bitmedi. Tam almak üzereyken Ruslar müdahale etti ve savaş durduruldu. Bir gelişme yaşandı ki Türkiye’de bilinmiyor. Putin’in yazdığı anlaşmada 65 kilometre ve 5 eni üzerinde olan toprak Ruslar’a verilmiş durumda. Ermenilerin yapmış olduğu çok acımasızca yapmış olduğu soykırım vardır; Hocalı Soykırımı. Ermenileri Türklere karşı maşa olarak kullanıyorlar çünkü Türkler’in güçlenmesini istemiyorlar. Ermeniler de maşa olmaya razılar. Ermenilerin bir özelliği var, sen güçlü olduğun sürece senin sadık kulun olacaktır ancak senin birazcık ayağın takıldı mı hançeri sırtına saplayacaktır” dedi.

“KAFASINI KOPARIRLAR”

“Türkiye’de zararlı, aşırı demokrasi var. Hainlere yüksek kürsülerden konuşma fırsatı veriliyor“ diyen Samedbeyli, “Yaşar Başkan’ın konuşması sırasında değindiği mevcut bir siyasi partinin parlamentodan Türkiye’yi suçlamasını asla kabul etmiyorum. Ettiği gün kafasını koparırlar, böyle bir partiyi direkt kapatırlar. Akademisyenler Ermenilerden özür dileyelim kampanyası başlatıyor ve yüzlerce akademisyen, ben bunlara ajan diyorum imza atıyorlar. Biz, bize ihanet edenlerden mi özür dileyeceğiz. Türkiye’de zararlı, aşırı demokrasi var. Hainlere yüksek kürsülerden konuşma fırsatı veriliyor. Türk Milleti’nden Allah razı olsun, Azerbaycan’ın yanında durdular ve savaşı kazanmamıza vesile oldular. Kazandığımız savaş sonrasında Rus ordusu gelip Karabağ’a yerleşti. Bize karşı kimsenin katliam yapmasına cesaret etmemesi için tek şey Türk dünyasının birlik ve beraberlik içerisinde olması, sözde değil özde birlik olmalıdır” ifadelerinde bulundu.