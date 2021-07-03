Kocaeli’de saat 15.30 sıralarında başlayan sağanak yağış, kentin bir çok noktasında hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak yağmur yağışında Kartepe Maşukiye merkez mezarlığı mevkinde bulunan bir derenin taşması sonucu Sapanca-Kartepe yolu ulaşıma kapandı. Derenin tıkanması neticesinde yaşanan taşkın sebebiyle trafiğe kapanan yolda belediye ekipleri çalışma başlattı.