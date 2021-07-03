Kocaeli’de saat 15.30 sıralarında başlayan sağanak yağış, kentin bir çok noktasında hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak yağmur yağışında Kartepe Maşukiye merkez mezarlığı mevkinde bulunan bir derenin taşması sonucu Sapanca-Kartepe yolu ulaşıma kapandı. Derenin tıkanması neticesinde yaşanan taşkın sebebiyle trafiğe kapanan yolda belediye ekipleri çalışma başlattı.
03 Tem 2021 - 17:26- Gündem Güncelleme: 03 Tem 2021 - 22:08
Sapanca-Kartepe yolu ulaşıma kapandı
Kartepe Sapanca yolu, sağanak yağmur sonrası taşan dere sebebiyle ulaşıma kapandı. Belediye ekipleri, 3 saattir kapalı olan yolun açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.