03 Tem 2021 - 17:26- Gündem G: 03 Tem 2021 - 22:08

Sapanca-Kartepe yolu ulaşıma kapandı

Kartepe Sapanca yolu, sağanak yağmur sonrası taşan dere sebebiyle ulaşıma kapandı. Belediye ekipleri, 3 saattir kapalı olan yolun açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Sapanca-Kartepe yolu ulaşıma kapandı mask

Kocaeli’de saat 15.30 sıralarında başlayan sağanak yağış, kentin bir çok noktasında hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak yağmur yağışında Kartepe Maşukiye merkez mezarlığı mevkinde bulunan bir derenin taşması sonucu Sapanca-Kartepe yolu ulaşıma kapandı. Derenin tıkanması neticesinde yaşanan taşkın sebebiyle trafiğe kapanan yolda belediye ekipleri çalışma başlattı.

03 Tem 2021 - 17:26 Kocaeli/ Kartepe- Gündem

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