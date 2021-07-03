03 Tem 2021 - 21:04- Ekonomi G: 03 Tem 2021 - 21:05

Kandıra karpuzu tescillendi

Kandıra’da yetişen karpuz, tescillenerek Coğrafi İşaretli Ürün haline geldi.
Kandıra karpuzu tescillendi mask
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Kandıra’da yetiştirilen, lezzeti ve aromasıyla vatandaşların ağızlarını tatlandıran Kandıra karpuzu, tescillendi. Bölgedeki çiftçilerin önemli gelir kaynaklarından biri olan Kandıra karpuzu, Kocaeli Valiliği, Kandıra Kaymakamı Mehmet Ünal, Kandıra Tarım İlçe Müdürlüğü ve siyasilerin desteği ile başlatılan girişimlerin ardından Coğrafi İşaretli Ürün haline geldi. Kandıra karpuzu, 788 numarasıyla coğrafi işaretlemesi tescillendi.

03 Tem 2021 - 21:04 İHA Kocaeli- Ekonomi

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