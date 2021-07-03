Vaka sayıları açıklandı! Dikkat çeken artış...

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını, vaka ve hasta sayısını açıkladı. Bugün 218 bin 924 testin daha yapılmasıyla toplam test sayısı 61 milyon 455 bin 218’e ulaştı.

VAKA VE VEFAT SAYISI DÜŞTÜ

Semptom gösteren 478 hastayla birlikte 4 bin 537 yeni vaka tespit edildi. Can kaybı da 45 artarak 49 bin 874’e yükseldi.

AĞIR HASTA SAYISI: 702

Son 24 saatte, 4 bin 913 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen sayısı 5 milyon 310 bin 769’a ulaştı. Öte yandan hastalardaki zatürre oranı yüzde 3.7, ağır hasta sayısı da 702 oldu.

DÜN VAKA VE VEFAT SAYISI KAÇTI?

Sağlık Bakanlığı'nın 2 Temmuz verilerine göre, 223 bin 782 test yapılırken semptom gösteren 461 hastayla birlikte 4 bin 891 yeni vaka tespit edilmişti. 55 kişi hayatını kaybederken 5 bin 352 kişi de sağlığına kavuşmuştu.