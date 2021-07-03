EMEP'ten zam tepkisi

Temmuz ayında itibaren geçerli olmak üzere elektrik fiyatlarında tüm abone grupları için yüzde 15 oranında artış yapıldı. Elektrik zammının şoku geçmeden kısa bir süre sonra Doğalgaza da yüzde 12 oranında zam yapıldı. Üst üste yapılan zamlara tepkiler sürüyor. Emek Partisi (EMEP) Kocaeli İl Örgütü bugün Kocaeli Belediye İş Hanı Önünde bir araya gelerek zamlara tepki gösterdi. Açıklamaya partililerin yanı sıra sendikaya üye oldukları için 8 ay ücretsiz izne çıkarılan Dilovası Systemair HSK işçileri katıldı.

“ARTIK YETER”

EMEP İl Başkanı Arzu Erkan Basın açıklamasını okudu. Erkan açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Pandemi ile mücadele kapsamında alındığı söylenen kısıtlama ve yasak kararlarının kaldırıldığı 1 Temmuz'da belki biraz nefes alabiliriz diye düşünürken elektrik, doğalgaz, LPG ve öğrenci harçlarına gelen zamlarla adeta nefessiz bırakıldık. Biliyoruz ki, elektrik ve doğalgaza gelen zamlar, iğneden ipliğe her şeye yeni bir zam yağmurunun habercisidir. Artık yeter, bu zamlarla yaşanmaz, zamlar geri alınsın diyoruz.

“PATRONLAR İÇİN EKONOMİ AYAĞA KALKTI”

Hatırlanacaktır, içişleri Bakanı Süleyman Soylu geçtiğimiz ay katıldığı bir mitingde "göreceksiniz temmuz ayından itibaren Türkiye ekonomisi öyle bir atağa kalkacak, öyle bir sıçrayacak ve büyüyecek ki etrafımızdaki herkes çatlayacak, patlayacak” demişti. Ekonominin birileri için atağa kalktığı doğrudur. Kimler için atağa kalkmıştır? Pandemi süresince hükümet tarafından çıkarılan tüm ekonomi paketleriyle vergi affı, vergi indirimi, teşvikler alan, işçilerden kesilmiş primlerle oluşturulan kısa çalışma ödeneğini adeta yağmalayan patronlar için ekonomi atağa kalkmıştır. Cengizler, Limaklar, Kalyonlar, Kolinler, MNG'ler için.

“51 BİN KONUTUN ELEKTRİĞİ VE GAZI KESİLDİ”

Hal böyleyken, Temmuz ayından itibaren geçerli olacak şekilde elektriğe yüzde 15, doğalgaza ise konutta yüzde 12, sanayide yüzde 20, LPG'ye yüzde 8,5, 2021-2022 eğitim-öğretim yılı için öğrenci harçlarına yüzde 10 zam yapıldı. Temmuz ayı zam sağanağı ile başladı. Elektrik fiyatlarına son 2.5 yıl içinde yapılan zam Yüzde 70'tir. 2020 yılının ilk yarısında, borcundan dolayı 107 bin konut elektrik abonesinin ve 51 bin konut doğalgaz abonesinin sözleşmeleri feshedilmiş, elektrik ve doğalgazları kesilmiştir.

“ELEKTRİKTE SOYGUN KATLANARAK DEVAM EDECEK”

Bütün bu yaşananlar yetmezmiş gibi Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Türkiye Elektrik İletim A.Ş. özelleştirme kapsamına alındı. Bu; fatura adı altında, enerjide soygunun katlanarak süreceği anlamına gelmektedir. Bu özelleştirme kararından bir an evvel vazgeçilmeli, özelleştirilen kurumlar kamuya devredilmelidir. Ekonomik kriz pandemi ile derinleşirken, hükümet de, patronlar da krizin faturasını işçi ve emekçilerin üzerine yıkmaya çalışıyor. Patronlar karına kar katarken işçilere ise düşük ücretler, alım gücünün düşmesi nedeniyle yoksulluğun artması ve işsizlik düşüyor. Bu oyunu tersine çevirmek elimizde, bu ülkenin tüm değerlerini yaratan emekçiler olarak krizin faturasının bizlere kesilmesine karşı birlikte mücadele edelim.

Taleplerimiz açıktır!

-Temel tüketim ürünleri ve hizmetlere gelen zamlar geri çekilmeli ve yeni zamlar yapılmamalıdır.

-Çalışanların ve emeklilerin enflasyon karşısında eriyen ücretlerinde iyileştirmeler yapılmalı, ek zam verilmelidir.

-Asgari ücret vergiden muaf tutulmalı, vergide adalet sağlanmalı, az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınmalıdır.

-Gelirleri açlık sınırının altında olan tüm yurttaşların, işsizlerin faturaları devlet tarafından ödenmelidir.

Tüm Kocaelili emekçileri zamlara karşı sesimizi yükseltmeye, bu taleplerin hayat bulabilmesi için birlikte mücadeleye çağırıyoruz.”