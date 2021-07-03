03 Tem 2021 - 22:56- Gündem G: 03 Tem 2021 - 22:58

'Tosuncuk' Lakaplı Mehmet Aydın Türkiye'de!

Brezilya’da teslim olan ‘Tosuncuk’ lakaplı Mehmet Aydın’ı taşıyan uçak saat 22.06’da İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.
'Tosuncuk' Lakaplı Mehmet Aydın Türkiye'de! mask

2018 yılı Mart ayında binlerce kişiyi dolandırarak yurt dışına kaçan ve kırmızı bültenle aranan ‘Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, Perşembe günü Brezilya Sao Paulo'da teslim olmuştu. Brezilya'dan sabah saat 09.50'de hareket eden Mehmet Aydın'ı taşıyan uçak, saat 22.06'da İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.

03 Tem 2021 - 22:56 - Gündem

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