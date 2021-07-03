2018 yılı Mart ayında binlerce kişiyi dolandırarak yurt dışına kaçan ve kırmızı bültenle aranan ‘Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, Perşembe günü Brezilya Sao Paulo'da teslim olmuştu. Brezilya'dan sabah saat 09.50'de hareket eden Mehmet Aydın'ı taşıyan uçak, saat 22.06'da İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.
03 Tem 2021 - 22:56- Gündem Güncelleme: 03 Tem 2021 - 22:58
'Tosuncuk' Lakaplı Mehmet Aydın Türkiye'de!
Brezilya’da teslim olan ‘Tosuncuk’ lakaplı Mehmet Aydın’ı taşıyan uçak saat 22.06’da İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.