MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ağabeyi merhum Turan Bahçeli'nin oğlu Mustafa Bahçeli (51) bir süredir tedavi gördüğü hastalığından dolayı memleketi Osmaniye'de hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Mustafa Bahçeli'nin 4 Temmuz Pazar günü Osmaniye Asri Mezarlığında bulunan Bahçeli aile kabristanlığında defnedileceği öğrenildi
03 Tem 2021 - 23:24- Siyaset Güncelleme: 03 Tem 2021 - 23:26
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin acı günü
Milliyetçi Harekat Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yeğeni Mustafa Bahçeli Osmaniye’de hayatını kaybetti.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.