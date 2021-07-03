03 Tem 2021 - 23:24- Siyaset G: 03 Tem 2021 - 23:26

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin acı günü

Milliyetçi Harekat Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yeğeni Mustafa Bahçeli Osmaniye’de hayatını kaybetti.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin acı günü mask

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ağabeyi merhum Turan Bahçeli'nin oğlu Mustafa Bahçeli (51) bir süredir tedavi gördüğü hastalığından dolayı memleketi Osmaniye'de hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Mustafa Bahçeli'nin 4 Temmuz Pazar günü Osmaniye Asri Mezarlığında bulunan Bahçeli aile kabristanlığında defnedileceği öğrenildi
# MHP, aile

03 Tem 2021 - 23:24 - Siyaset

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