Marmara Kadın Kooperatifleri Birliği daha güçlü, daha büyük

Türkiye’nin ilk bölgesel kadın kooperatifleri birliği olarak 2020 yılı Ağustos ayında Nuket Özcan başkanlığında kurulan Marmara Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifleri Birliği, üye kooperatiflerin Haziran ayında tamamlanan kongreleri sonrası daha da güçlendi ve büyüdü. İzmit Seka Bahçe’de kongreler sonrası ilk kez kahvaltıda buluşan kadın girşimcileri bu anlamlı günde protokol üyeleri ve eşleri de yalnız bırakmadı.

KONGRELER SONRASI BULUŞMA

Gıdadan giyime, ev tekstilinden turizme, reklam ve sosyal medyadan organizasyona pek çok alanda girişimci kadınları bir araya getiren Marmara Kadın Girşimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Birliği’ne üye Âlâ Kadın Kooperatifi, Heybe Kadın Kooperatifi, Reyhan Kadın Kooperatifi, Hüsnü Nakış Kadın Kooperatifi, Karanfil Kadın Kooperatifi, Mehtap Kadın Kooperatifi ve Fistan Kadın Kooperatifi geçen haziran ayında kongrelerini tamamlayarak, yeni yönetimlerini belirledi. Her geçen gün büyüyen yapısıyla üretime ve ev ekonomisine katkı sunan kooperatifler, Marmara Kadın Kooperatifleri Birliği Başkanı Nuket Özcan’ın ev sahipliğinde önceki gün İzmit Seka Bahçe’de düzenlenen kahvaltılı toplantıda bir araya geldi. Yüzlerce kadın girişimciyi bir araya getiren kooperatifin kahvaltılı buluşmasına protokol üyeleri ve eşleri de büyük ilgi gösterdi.

GENİŞ KATILIM

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz eşi Selda Yavuz başta olmak üzere, Vali Yardımcısı Ekrem Çalık, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Kadir Durmuş, Ticaret İl Müdürü Veysi Uzunkaya, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım’ın eşi Tuğba Yıldırım, Gölcükspor Başkanı Temel Erten’in yanı sıra kooperatif üyesi girişimci kadınlar kahvaltılı toplantıda bir araya geldi. TRT Kocaeli Temsilcisi Halit Yılmaz’ın sunuculuğunu yaptığı programda Vali Yavuz’un eşi Selda Hanım, Vali Yardımcısı Çalık, Belediye Başkanları Aygün ve Sezer, İl Ticaret Müdürü Uzunkaya birer konuşmayla girşimci kadınları her zaman desteklemeyi sürdüreceklerini belirterek, böyle bir toplantıda buluşmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

KONGRELERDE GÜCÜNE GÜÇ KATTI

Marmara Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifleri Birliği Başkanı Nuket Özcan da, programda söz alarak bu anlamlı günde kendilerini yalnız bırakmayan davetlilere ve girişimci kadınlara teşekkür etti. Özcan, bir yılda çok önemli mesafe kat ettiklerini belirterek, şunları söyledi: “Başta sanayinin başkenti olan, üretimin gücünü simgeleyen ilimiz olmak üzere çok kısa sürede Türkiye’nin her bölgesinden kadınların üretimine sahip çıkan ve bu ürünleri sergileyerek hem ev ekonomisine hem de ülke ekonomisine katkı sunan bir yapı haline geldik. Herkese açık olan bu güçlü yapıda yer almak isteyen yeni girişimcilere kongreler öncesi çağrı yaparak haydi Kocaeli, haydi Türkiye sıra sende dedik. Bugün yenilenmiş ve her kesimden kadını bir araya getiren kooperatiflerimizle yolumuza daha kararlı şekilde devam ediyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi yine üretmeye devam edeceğiz.”

ÖZCAN’DAN TEŞEKKÜR

“Seçilmiş 126 kurucu paydaş ve Türkiye'nin dört bir yanından bize ürünleri ile katılan 319 paydaş kadınımız ile Türkiye'nin en büyük kadın birliği olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Yerelden ivme alarak, ulusala taşınan bu hareket Türkiye'nin hareketi olacaktır. Bu sebeple, sorumluluğumuz çok ağır. Şu veya bu sebeple başaramamış olmamız, Kahramanmaraş’taki yetiştirdiği biberleriyle bize ulaşan ve sonsuz güvenen, o emektar kadının umudunu ve kooparetifçiliğe olan inancını kaybetmesi olacaktır. Zorluklar yaşamak içindir ve biz bunu kadınlar olarak çok iyi biliyoruz. Zamanla daha iyi anlaşılacağımızı ve daha çok destek alacağımızı, her türlü zorluğu birlikte yeneceğimizi biliyoruz. Bu güçlü birlik olduğu sürece, biz her türlü zorluğu kendi gücümüz ile aşmak üzere buradayız. Birlikten kuvvet doğar unutmayalım, zaman birlik olma zamanı. Bu anlamlı buluşmada bizlere güç katan, destek olan herkese kadınlarımız adına teşekkürü borç biliyorum” dedi. Özcan, daha sonra misafirlere, kadın girşimciler tarafından üretilen özel hediyeleri takdim etti, günün anısına hatıra fotoğrafı da çekildi.