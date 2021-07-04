Kocaeli’de şimşekler geceyi aydınlattı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıların ardından Kocaeli’de gece saatlerinde aniden başlayan gök gürültülü sağanak etkisini yaklaşık yarım saat boyunca sürdürdü. Yağış öncesi çakan şimşekler ise geceyi aydınlattı. Ardı ardına çakan şimşekler sebebiyle kent genelinde gece ,adeta gündüz oldu. İzmit genelinde etkili olan şimşekler, daha sonra yerini sağanak yağışa bıraktı. İzmit Körfezi’nde çakan şimşekler fotoğraflara yansıdı.