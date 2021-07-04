Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıların ardından Kocaeli’de gece saatlerinde aniden başlayan gök gürültülü sağanak etkisini yaklaşık yarım saat boyunca sürdürdü. Yağış öncesi çakan şimşekler ise geceyi aydınlattı. Ardı ardına çakan şimşekler sebebiyle kent genelinde gece ,adeta gündüz oldu. İzmit genelinde etkili olan şimşekler, daha sonra yerini sağanak yağışa bıraktı. İzmit Körfezi’nde çakan şimşekler fotoğraflara yansıdı.
04 Tem 2021 - 09:49- Gündem Güncelleme: 04 Tem 2021 - 09:52
Kocaeli’de şimşekler geceyi aydınlattı
Kocaeli’de etkili olan sağanak yağış öncesinde şimşekler geceyi aydınlattı. İzmit Körfezi’nde çakan şimşekler fotoğraflara yansıdı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Kocausta - O resimdekiler şimşek mi, yıldırım mı?
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.