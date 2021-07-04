04 Tem 2021 - 09:49- Gündem G: 04 Tem 2021 - 09:52

Kocaeli’de şimşekler geceyi aydınlattı

Kocaeli’de etkili olan sağanak yağış öncesinde şimşekler geceyi aydınlattı. İzmit Körfezi’nde çakan şimşekler fotoğraflara yansıdı.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıların ardından Kocaeli’de gece saatlerinde aniden başlayan gök gürültülü sağanak etkisini yaklaşık yarım saat boyunca sürdürdü. Yağış öncesi çakan şimşekler ise geceyi aydınlattı. Ardı ardına çakan şimşekler sebebiyle kent genelinde gece ,adeta gündüz oldu. İzmit genelinde etkili olan şimşekler, daha sonra yerini sağanak yağışa bıraktı. İzmit Körfezi’nde çakan şimşekler fotoğraflara yansıdı.
# İzmit Körfezi

04 Tem 2021 - 09:49 - Gündem

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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