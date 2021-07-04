04 Tem 2021 - 10:24- Gündem G: 04 Tem 2021 - 10:27

Yuvacık’taki güneş santralleri 63 milyon TL’lik tasarruf sağlayacak

Yuvacık’ta kurulan güneş enerjisi santralleri Arıtma Tesisi’nin tükettiğinden daha fazla enerji üretmeye başladı. Santrallerin yıllık getirisi güncel değerle 2,5 milyon TL.
Yuvacık’taki güneş santralleri 63 milyon TL’lik tasarruf sağlayacak mask

Yuvacık’taki İçme Suyu Arıtma Tesisi’nde kurulan Güneş Enerji Santralleri toplam 2 MW gücüne ulaştı. Toplamda 1050 hanenin bir yıllık elektrik tüketimini karşılayacak santraller, 63 milyon TL’nin üzerinde tasarruf sağlayacak.

GÜCÜ 1 MW ARTIRILDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İzmit Su A.Ş. tarafından işletilen Yuvacık’taki İçme Suyu Arıtma Tesisinde bulunan 1 MW gücündeki Güneş Enerji Santraline ilave olarak, tesis bina çatıları üzerine aynı kapasitede yeni bir Güneş Enerji Santrali daha yapıldı.

ARITMA TESİSİ ENERJİ FAZLASI VERİYOR

Böylece Arıtma Tesisi toplam 2 MW gücüne ulaşan Güneş Enerji Santralleri ile enerji ihtiyacının yüzde yirmi iki fazlasını güneşten elde ederek, tükettiğinden fazlasını güneşten üreten bir tesis haline geldi.

25 YILDA 77 MİLYON TL’LİK GELİR

Toplamda 14,2 milyon TL’ye mal olan ve 1050 hanenin bir yıllık elektrik tüketimine eşdeğer üretim yapan santrallerin 25 yıllık ekonomik ömrü neticesinde, bugünkü fiyatlar ile 77 milyon TL gelir getirmesi planlanıyor. Böylelikle güncel fiyatlarla 63 milyon TL’lik bir tasarruf sağlanacak.

HİDROELEKTRİK SANTRALDEN 3200 HANEYE ELEKTRİK

Ayrıca tesis girişinde bulunan 2.300 kW kapasiteli hidroelektrik santralde yıllık ortalama 9.050.000 kWh elektrik üretilerek yaklaşık 3.200 hanenin yıllık elektrik ihtiyacına karşılık gelen üretim yapılmakta.

YENİLENEBİLİR ENERJİDEN YILDA 54,5 MİLYONLUK GELİR

Şu anda Kocaeli'de yenilenebilir enerji kaynaklarından üretim yapan toplam tesis kapasitesi yaklaşık 29.000 hanenin bir yıllık ihtiyacına karşılık gelen 28,6 MW olup bu tesislerden yılda ortalama 54,5 Milyon TL gelir elde edilmekte.

# Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

04 Tem 2021 - 10:24 - Gündem

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
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Devran Döner - İşte bu arkadaş hay. Böyle şeyler yapın. Hem ekonomik kalkınma,hem doğaya zararsız,hem vatandaşa faydalı,hem az enerji tüketimi. Laz müteahhitlerden gına geldi artık.Trabzon'u,Uzungölü nasıl araplara sattıysa Trabzonlular güzel Yuvacık'ı da onlara satmaya başladılar. Bu toprağa kıyıp Araplar'a satandan daha bölücü daha hain kim olabilir

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 04 Temmuz 10:50

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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