Bilgi Köprüsü’nde çevre eğitimini Emiroğlu anlattı

Özel Bilgi Köprüsü Kids Anaokulu’nda çocuklara Çevre Bilinci Farkındalığını Oluşturmak adına eğitim verildi.

EMİROĞLU KONUK OLDU

İzmit Yenişehir Mahallesi’nde bulunan, çift yabancı dil eğitimli Bilgi Köprüsü Kids Anaokulu, çevre duyarlılığını her fırsatta gösteriyor. Çocukların aynı zamanda çevre bilinciyle yetişmesine, çevresini ve dünyayı korumak için neler yapması gerektiğini bilen bireyler olmasına büyük önem veriyor. Bu kapsamda Çevre Bakanlığı’nın Sıfır Atık Projesi çerçevesinde, Sakarya Valiliği’nin düzenlediği “Çocuklarda Çevre Bilinci Farkındalığını Oluşturmak” konulu eğitim için Sakarya Vali Yardımcısı Ersin Emiroğlu okula konuk oldu.

EĞLENEREK ÖĞRENDİLER

Aynı zamanda İzmit İlçe eski Kaymakamı olan Emiroğlu, Kids Anaokulu öğrencileri için İzmit’te olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti. Emiroğlu, çevre duyarlılığı hakkında çocuklarla sohbet edip, kendisiyle ilgili bir de anı paylaştı. Henüz bir öğrenciyken benzer bir eğitim aldığını, okula ziyarete gelen bir kaymakamın hayatını nasıl değiştirdiğini bu sohbette dile getirdi. Emiroğlu ile neşeli sohbet çocuklarda çevre bilincini aşılamaya yetti. Çevremizi korumanın önemini çocuklar eğlenerek öğrendi. Öte yandan program sonunda öğrencilere çeşitli hediyeler verildi. İlkokula uğurlanan öğrencilerle hatıra fotoğrafı da çekildi.