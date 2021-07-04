04 Tem 2021 - 10:35- Gündem G: 04 Tem 2021 - 10:41

Bakan Koca, Kocaeli'de görev yapan Serpil hemşireyi örnek gösterdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Kocaeli Devlet Hastanesi'nde görev yapan Serpil hemşirenin fotoğrafını paylaştı
Bakan Koca, Kocaeli'de görev yapan Serpil hemşireyi örnek gösterdi mask

Bakan Koca yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "SERPİL HEMŞİRE ÇOĞUMUZDAN İYİ BİLİR. Aşı niçin bu denli önemli? Geçen yılın Kasım ayında annesi, babası, oğlu, kendisi Covid-19’a yakalandı. Şu an Kocaeli Devlet Hastanesi Aşı Polikliniğinde çalışıyor. Ve ne kadar çok aşı yapabiliyorsa o kadar mutlu!"
# fahrettin koca, covid-19

04 Tem 2021 - 10:35 - Gündem

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