Bakan Koca yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "SERPİL HEMŞİRE ÇOĞUMUZDAN İYİ BİLİR. Aşı niçin bu denli önemli? Geçen yılın Kasım ayında annesi, babası, oğlu, kendisi Covid-19’a yakalandı. Şu an Kocaeli Devlet Hastanesi Aşı Polikliniğinde çalışıyor. Ve ne kadar çok aşı yapabiliyorsa o kadar mutlu!"
04 Tem 2021 - 10:35- Gündem Güncelleme: 04 Tem 2021 - 10:41
Bakan Koca, Kocaeli'de görev yapan Serpil hemşireyi örnek gösterdi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Kocaeli Devlet Hastanesi'nde görev yapan Serpil hemşirenin fotoğrafını paylaştı
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.