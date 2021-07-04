Bakan Koca, Kocaeli'de görev yapan Serpil hemşireyi örnek gösterdi

Bakan Koca yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "SERPİL HEMŞİRE ÇOĞUMUZDAN İYİ BİLİR. Aşı niçin bu denli önemli? Geçen yılın Kasım ayında annesi, babası, oğlu, kendisi Covid-19’a yakalandı. Şu an Kocaeli Devlet Hastanesi Aşı Polikliniğinde çalışıyor. Ve ne kadar çok aşı yapabiliyorsa o kadar mutlu!"