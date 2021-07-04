Kartepe’de bulunan bir adreste kumar oynandığı yönünde gelen ihbar üzerine harekete geçen Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri adrese operasyon düzenledi. Yapılan kontrollerde iş yerinde 21 şahsın sosyal mesafe ve maske takma zorunluluğunu ihlal ederek kumar oynadıkları tespit edilirken masaların üzerinde bulunan paralara, poker pullarına ve malzemelere el konuldu. Yapılan aramada bir şahsın üzerinden bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken işletme sahibi ve şahıslar hakkında kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan adli ve idari işlemler yapıldı.