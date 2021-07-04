04 Tem 2021 - 10:42- Gündem G: 04 Tem 2021 - 10:45

Kumar oynayan 21 kişi polise yakalandı

Kartepe’de bulunan bir adrese polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda kumar oynadığı belirlenen 21 kişiye adli ve idari işlem yapıldı.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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Kartepe’de bulunan bir adreste kumar oynandığı yönünde gelen ihbar üzerine harekete geçen Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri adrese operasyon düzenledi. Yapılan kontrollerde iş yerinde 21 şahsın sosyal mesafe ve maske takma zorunluluğunu ihlal ederek kumar oynadıkları tespit edilirken masaların üzerinde bulunan paralara, poker pullarına ve malzemelere el konuldu. Yapılan aramada bir şahsın üzerinden bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken işletme sahibi ve şahıslar hakkında kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan adli ve idari işlemler yapıldı.
# maske

04 Tem 2021 - 10:42 Kocaeli/ Kartepe- Gündem

Muhabir Nuri Akçaharman

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