Kartepe’de bulunan bir adreste kumar oynandığı yönünde gelen ihbar üzerine harekete geçen Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri adrese operasyon düzenledi. Yapılan kontrollerde iş yerinde 21 şahsın sosyal mesafe ve maske takma zorunluluğunu ihlal ederek kumar oynadıkları tespit edilirken masaların üzerinde bulunan paralara, poker pullarına ve malzemelere el konuldu. Yapılan aramada bir şahsın üzerinden bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken işletme sahibi ve şahıslar hakkında kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan adli ve idari işlemler yapıldı.
04 Tem 2021 - 10:42- Gündem Güncelleme: 04 Tem 2021 - 10:45
Kumar oynayan 21 kişi polise yakalandı
Kartepe’de bulunan bir adrese polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda kumar oynadığı belirlenen 21 kişiye adli ve idari işlem yapıldı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.