04 Tem 2021 - 10:44- Asayiş G: 04 Tem 2021 - 10:46

Durdurulan araçta tarihi eserler ele geçirildi

Körfez’de polis ekipleri tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramalarda çok sayıda tarihi eser ele geçirilirken 4 kişi hakkında işlem yapıldı.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
Durdurulan araçta tarihi eserler ele geçirildi mask

Alınan bilgiye göre Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçakçılığın men ve takibine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, 3 Temmuz günü Körfez’de durdurulan bir araçta yapılan aramalarda değerli taş olduğu değerlendirilen 51 adet obje ve tarihi eser olduğu değerlendirilen 3 adet madeni para ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan araçtaki 4 kişi hakkında kaçakçılık suçu nedeniyle işlem yapıldı.

04 Tem 2021 - 10:44 - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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