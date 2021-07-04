Durdurulan araçta tarihi eserler ele geçirildi

Alınan bilgiye göre Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçakçılığın men ve takibine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, 3 Temmuz günü Körfez’de durdurulan bir araçta yapılan aramalarda değerli taş olduğu değerlendirilen 51 adet obje ve tarihi eser olduğu değerlendirilen 3 adet madeni para ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan araçtaki 4 kişi hakkında kaçakçılık suçu nedeniyle işlem yapıldı.