Alınan bilgiye göre Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçakçılığın men ve takibine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, 3 Temmuz günü Körfez’de durdurulan bir araçta yapılan aramalarda değerli taş olduğu değerlendirilen 51 adet obje ve tarihi eser olduğu değerlendirilen 3 adet madeni para ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan araçtaki 4 kişi hakkında kaçakçılık suçu nedeniyle işlem yapıldı.
04 Tem 2021 - 10:44- Asayiş Güncelleme: 04 Tem 2021 - 10:46
Durdurulan araçta tarihi eserler ele geçirildi
Körfez’de polis ekipleri tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramalarda çok sayıda tarihi eser ele geçirilirken 4 kişi hakkında işlem yapıldı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.