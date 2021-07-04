Kocaeli’de daha önce işlemiş olduğu 2 ayrı yağma suçundan tutuksuz yargılanan S.T. (31) hakkında yargılandığı mahkemece 20 yıl ağır hapis cezası verildi. Kararın onanmasının ardından aranmaya başlanan S.T. polis ekipleri tarafından İzmit’te yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
04 Tem 2021 - 10:45- Asayiş Güncelleme: 04 Tem 2021 - 10:48
20 yıl hapis cezası ile aranan kişi polise yakalandı
Kocaeli’de işlediği 2 ayrı yağma suçundan 20 yıl hapis cezası ile aranan kişi polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.