20 yıl hapis cezası ile aranan kişi polise yakalandı

Kocaeli’de daha önce işlemiş olduğu 2 ayrı yağma suçundan tutuksuz yargılanan S.T. (31) hakkında yargılandığı mahkemece 20 yıl ağır hapis cezası verildi. Kararın onanmasının ardından aranmaya başlanan S.T. polis ekipleri tarafından İzmit’te yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.