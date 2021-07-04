04 Tem 2021 - 10:45- Asayiş G: 04 Tem 2021 - 10:48

20 yıl hapis cezası ile aranan kişi polise yakalandı

Kocaeli’de işlediği 2 ayrı yağma suçundan 20 yıl hapis cezası ile aranan kişi polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
20 yıl hapis cezası ile aranan kişi polise yakalandı mask

Kocaeli’de daha önce  işlemiş olduğu 2 ayrı yağma suçundan tutuksuz yargılanan S.T. (31) hakkında yargılandığı mahkemece 20 yıl ağır hapis cezası verildi. Kararın onanmasının ardından aranmaya başlanan S.T. polis ekipleri tarafından İzmit’te yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

04 Tem 2021 - 10:45 - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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