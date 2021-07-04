04 Tem 2021 - 10:50- Gündem G: 04 Tem 2021 - 10:52

Ahşap direk satın alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Ahşap direk satın alınacak
Ahşap direk satın alınacak mask

2021 Yılı Park Ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Çalışmalarında Kullanılmak Üzere Ahşap Direk mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

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04 Tem 2021 - 10:50 - Gündem

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