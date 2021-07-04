Kocaeli Güneşpor’da 5. Nebil Uzun dönemi

İlimiz ve Türk futboluna birçok sporcu yetiştiren ve yetiştirmeye devam eden Kocaeli Güneşspor'un olağan genel kurulunda seçime tek liste ile giren mevcut başkan Nebil Uzun güven tazeledi ve 5. dönemine merhaba dedi.
PROTOKOL AKIN ETTİ
95 üyesi bulunan Kocaeli Güneşspor Kulübü’nde olağan genel kurul İzmit Fuarı içindeki Sivil Toplum Merkezi 8 no’lu salonda yapıldı. Protokolün hayli ilgi gösterdiği genel kurula İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit Belediyesi Başkanvekili Nurettin Bulut, Çenesuyu Plajyolu’nun efsane başkanı Bünyamin Akman, TFF Eski Yönetim Kurulu Üyesi, KASKF Onursal Başkanı ve Kocaelispor Eski Kulüp Başkanı Rafet Kırgız, Kocaelispor Eski Kulüp Başkanı Muammer Çelik, Kocaelispor’un eski yöneticilerinden Murat Barış, Kocaelispor Eski Teknik ve Mali Asbaşkanı İlyas Çakır, İzmit Belediyesi Spor Müdürü ve Futbol İl Temsilcisi Mithat Ağa, İzmit Belediye Spor Kulübü Başkanı Yusuf Erenkaya, Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Op. Dr. Levent Atalı, Kocaeli Güneşspor Eski Başkanı Mehmet Balaban, Genç Kocaelililer Derneği Eski Başkanı Ayhan Varol, ilimizin değerli antrenörleri Ufuk Öğütveren, kulüp antrenörleri, Nebil Uzun’un ailesi, akrabaları, Maksimum Güvenlik Şirketi müdürleri, çalışanları, kulüp delegeleri ve davetliler katıldı.
OY BİRLİĞİ İLE İBRA EDİLDİ
Başkan Nebil Uzun’un selamlama konuşmasının ardından divan heyeti belirlendi. Divan başkanlığına Yusuf Erenkaya getirilirken, katipliklerini ise İlyas Çakır ve Fatih Sevinç yaptı. 95 üyenin 65’inin haziruna attığı genel kurulda saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Ardından gündem maddeleri tek tek oylamaya sunuldu. Mali, bilanço ve denetleme raporlarını Mali Asbaşkan Ahmet Topuz, faaliyet raporlarını da Hukuk İşleri Sorumlusu Av. Baran Arslan okurken, raporlar oybirliği ile kabul edildi.
UZUN TEŞEKKÜR ETTİ
Gündemin 7. maddesi olan başkanlık seçiminde divan heyetine tek liste sunuldu. Katiplerden Fatih Sevinç, Nebil Uzun başkanlığındaki yönetim listesini okudu ve üyeler açık oylama ile Başkan Nebil Uzun ile yönetimine 3 yıl daha görev yetkisi verdi. Yeni yönetimin federasyon delegelerinin seçilmesinin ardından Kocaeli Güneşspor’da 5. dönemine merhaba diyen Uzun teşekkür konuşması yaptı. Son olarak toplu fotoğraf verildi ve hayli görkemli geçen genel kurul sona erdi.
KOCAELİ GÜNEŞSPOR YÖNETİM KURULU –ASİL-
Nebil Uzun - Başkan
Yalçın Balaban
Mustafa Bozkurt
Azize Karahasan
Ali Şentürk
Mehmet Feyyaz Özdayıoğlu
Ahmet Topuz
Dinçer Demirel
Ayhan Varol
Semih Aydın
İbrahim Şerefoğlu
Keramettin Çavdar
Ahmet Kerim Kıvanç
Hakan Süer
Murat Düzgün
Cem Ali Dağ
YÖNETİM KURULU –YEDEK-
Remzi Balaban
Onur Aşkın
Yaşar Üçcan
Mehmet Başyiğit
Bülent Erdi
İbrahim Küçük
Ali Yüksel Balaban
Recep Arslan
Fatih Yasin Halil
Gökhan Şahin
Kadri Sönmez
Kaan Akpınar
Halil Çevik
Eyüp Şahintürk
Karan Çetinkaya
Metin Korkmaz
Berra Akyol
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.